'Буде дуже важко': енергетик розповів про готовність України до нового сезону

Експерт із енергетики повідомив, що сьогодні Україна знаходиться на піку ремонтної кампанії.

https://glavred.net/ukraine/bude-duzhe-vazhko-energetik-rozpoviv-pro-gotovnist-ukrajini-do-novogo-sezonu-10497169.html Посилання скопійоване

Омельченко розповів про блекаути в Україні / колаж: Главред, фото: Facebook, pexels.com

В інтервʼю Главреду директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, чого чекати взимку - чи можуть виникнути труднощі і наскільки зараз Україна готова до нового сезону.

"Ніхто не знає, яким він буде - життя покаже. Так, він буде дуже важким, але я не вважаю, що він буде важчим, ніж минулорічний за низкою причин", - додав енергетик.

За його словами, що стосується готовності до сезону, то сьогодні Україна знаходиться на піку ремонтної кампанії. Зараз ремонтують чотири атомних блоки, триває ремонт значить блоків теплової генерації, гідроагрегатів, підстанцій "Укренерго".

відео дня

"Наша енергетична система була зруйнована майже наполовину, і через це виник великий дефіцит потужності, а також сьогодні існує дефіцит передачі потужності "Укренерго". Найбільшою проблемою осінньо-зимового періоду буде саме наявність певного дефіциту потужності. Тому перед Кабміном та енергетичними компаніями стоїть завдання насамперед зробити так, щоб дефіцит був якомога меншим", - наголосив Омельченко.

Загроза блекаутів в Україні

Нагадаємо, що експерт розповів, чи готуватися українцям до блекауту восени.Українська енергетична система перебуває в аварійному стані через пошкодження і руйнування, наголосив Володимир Омельченко.

Енергетик назвав українцям прості способи пережити блекаути. Як говорить експерт Володимир Омельченко, у деяких власників приватних будинків ситуація в зиму 2023/2024 може скластися цілком потрібним чином.

Чи варто побоюватися відключень світла через обстріли. Експерт Володимир Омельченко каже, що на територіях прифронтових або звільнених ситуація з електропостачанням може ускладнитися.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.