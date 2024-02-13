Буданов узяв у полон 19 окупантів: спецпризначенець розповів, як йому це вдалося

Начальник Головного управління рівзедки Міністерства оборони України Кирило Буданов на одному із завдань самостійно полонив росіян.

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Буданов взяла в полон 19 окупантів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Українська правда скріншот

Кирило Буданов регулярно ходить на виконання операцій разом зі спецназом. Про те, як це відбувається, розповів голова спецпідрозділу "Тимура" Тимур в інтерв'ю "Українській правді".

Про цього спецпризначенця мало що відомо, він приховує своє прізвище та вік, а обличчя закриває балаклавою, проте славиться спеціальними операціями, проведеними під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Тимура, Кирило Буданов бере безпосередню участь у бойових завданнях, які виконує спецназ і для спецпідрозділу це "справжній стрес".

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"Ми дуже намагаємося оминати фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав до квадрата, де ми знаходимося. Тому що це дуже високий ризик. Але в нас командир бойовий, і йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було кілька операцій, де Кирило Олексійович ішов поруч із нами", - розповів спецпризначенець.

Також він підтвердив інформацію про те, що на одному з таких завдань, яке здійснювалося з іншими спецпідрозділами, очільник ГУР самотужки взяв у полон 19 російських солдатів. Тоді окупанти вийшли на зв'язок, бо взяли в полон українського воїна і хотіли диктувати умови подальших дій, після чого взяв рацію Кирило Буданов і в полон пішли росіяни.

"Командир узяв рацію, представився, хто він. Думаю, це теж на них вплинуло. І спокійно пояснив, що саме ми будемо говорити, як усе відбуватиметься далі і з якою швидкістю відбуватиметься їхня здача в полон. У них тоді була така ситуація, що їм дійсно було краще здатися", - доповнив командир спецпідрозділу.

Операції ГУР

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 січня в російському Санкт-Петербурзі лунали вибухи. Російські пропагандисти вказують на те, що невідомий безпілотник упав на території Невського НПЗ. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в спецслужбах, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Також, корабель "Івановець", який був затоплений Силами оборони України, був у певному сенсі гордістю для російського флоту, оскільки лише три таких кораблі є на озброєнні російського військово-морського флоту. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

До того ж, фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку проти російських окупантів, унаслідок чого ворог втратив доступ до серверів у програмі управління БпЛА, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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