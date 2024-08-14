Роботи-собаки на фронті: як ЗСУ використовують сучасні технології у війні

Українські військові на фронті почали використовувати спеціальних роботів.

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Роботи-собаки на фронті / колаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ЗСУ, УНІАН

На фронті українські військові почали використовувати спеціальних роботів-собак, які доставляють боєприпаси, проводять розвідку та займаються розміновуванням. Про це повідомляє FREEДОМ.

Наразі бійці 28-ї механізованої бригади саме за допомогою такого робота на Торецькому напрямку виконують велику кількість небезпечних робіт. Собаку назвали Адіком.

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"Ідею ми цю розробляли майже рік, доопрацювали цього робота, зараз ще певні нюанси підточимо, так би мовити, доопрацюємо, і собака буде використовуватися як багатофункціональна зброя", - каже військовослужбовець ЗСУ з позивним "Курт".

Без підзарядки ці роботи можуть працювати до чотирьох годин, нести на собі навантаження у 8 кілограм, а також рухатися зі швидкістю 3,5 метра за секунду. Це робить їх одними із найшвидших роботів на фронті.

"Насправді роботів-собак існує кілька моделей. Є такі, які навіть можуть пересуватися під водою. У них є IP-захист, на них може бути встановлена або камера нічного бачення, або тепловізор для того, щоб можна було віддалено керувати й вночі, і як завгодно", - пояснив представник дистриб’ютора Unitree в Україні Світлан Молодченко.

Собака-робот / Фото: скриншот з відео

За словами розробників, такі собаки-роботи є новим словом у процесі роботизації та автоматизації війни. На сьогодні робота ведеться над тим, щоб зробити таку розробку автономною, щоб боєць мав змогу поставити конкретну задачу, і далі собака все б зробив сам.

Такі роботи рятують військовим життя, адже вони виконують ті завдання, які пов'язані із ризиком для бійців ЗСУ.

Що таке робот-собака Робот-собака - розробка компанії Unitree Robotics, модель Go2 Pro, яка була представлена 2023 року. Вартість пристрою може становити від 1600 до 3100 доларів. Він оснащений безліччю датчиків стеження, тому легко був адаптований до військових дій. Так, в Україні було представлено модель BAD One, яка має замінити військових у небезпечних місіях, таких як шпигунство за російськими окопами або виявлення мін. За словами розробників, потайливі та маневрені, робопси незабаром можуть стати безцінним союзником на передовій для української армії, якій не вистачає людей для відобиття російської агресії,

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