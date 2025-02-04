ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

Новий роботизований комплекс може евакуювати поранених, транспортувати боєприпаси, майно і навіть виконувати вогневе ураження ворога.

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ЗСУ отримали на озброєння нового робота "Гімлі"/ колаж: Главред, фото: Міноборони України

Коротко:

ЗСУ отримали на озброєння новий роботизований комплекс

Він допомагатиме бійцям проводити евакуацію поранених, транспортувати боєприпаси

Також такий робот може виконувати вогневе ураження ворога

Збройні сили України отримали новий наземний роботизований комплекс "Гімлі", який допомагатиме українським захисникам працювати в найскладніших умовах. Нову роботизовану систему офіційно допустило до використання Міноборони України.

Тепер ця безпілотна платформа працюватиме на передовій, виконуючи широкий спектр завдань. Про це повідомили в Міноборони.

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Як зазначили у відомстві, такий роботизований комплекс може евакуювати поранених, транспортувати боєприпаси, майно і навіть виконувати вогневе ураження ворога.

"Завдяки безшумному електродвигуну він залишається малопомітним, а компактні розміри дозволяють легко транспортувати його в будь-яку точку бою. Повного заряду акумулятора вистачає на кілька годин безперервної роботи, що робить його надійним помічником для українських військових", – зазначили в Міноборони.

Такий роботизований комплекс офіційно стане частиною оснащення ЗСУ.

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