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ЗСУ отримали на озброєння нового робота: як він допоможе захисникам

Альона Вороніна
4 лютого 2025, 20:42
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Новий роботизований комплекс може евакуювати поранених, транспортувати боєприпаси, майно і навіть виконувати вогневе ураження ворога.
Дрон Гимли
ЗСУ отримали на озброєння нового робота "Гімлі"/ колаж: Главред, фото: Міноборони України

Коротко:

  • ЗСУ отримали на озброєння новий роботизований комплекс
  • Він допомагатиме бійцям проводити евакуацію поранених, транспортувати боєприпаси
  • Також такий робот може виконувати вогневе ураження ворога

Збройні сили України отримали новий наземний роботизований комплекс "Гімлі", який допомагатиме українським захисникам працювати в найскладніших умовах. Нову роботизовану систему офіційно допустило до використання Міноборони України.

Тепер ця безпілотна платформа працюватиме на передовій, виконуючи широкий спектр завдань. Про це повідомили в Міноборони.

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Як зазначили у відомстві, такий роботизований комплекс може евакуювати поранених, транспортувати боєприпаси, майно і навіть виконувати вогневе ураження ворога.

"Завдяки безшумному електродвигуну він залишається малопомітним, а компактні розміри дозволяють легко транспортувати його в будь-яку точку бою. Повного заряду акумулятора вистачає на кілька годин безперервної роботи, що робить його надійним помічником для українських військових", – зазначили в Міноборони.

Такий роботизований комплекс офіційно стане частиною оснащення ЗСУ.

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Як раніше повідомляв Главред, генерал розповів про потужні удари по аеродромах РФ. Постійні удари змушують Росію відсувати свої авіабази все далі вглиб країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю. Президент України припустив, що вступ України до НАТО може затягнутись на роки чи десятиліття.

Нагадаємо, у Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей із 12 сіл. Батьків закликали максимально відповідально поставитися до евакуації та не наражати себе і дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог.

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