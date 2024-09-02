Роботи розміновуватимуть Україну: Хорватія передає унікальні системи - деталі

Хорватія передасть Україні унікальні роботизовані системи, щоб розміновувати українські території.

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Хорватія передає Україні засоби для розміновування / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Повернись живим

Хорватія збирається передати Україні унікальні роботизовані системи для розмінування DOK-ING MV-4. Про це повідомляє Укрінформ.

Під час конференції, яка проходила у Празі, сертифікат передали представникам української сторони віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Республіки Хорватія Іван Анушич та керівники компанії-виробника просто на подіумі.

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Як сказав Анушич, близько 26% території України забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними пристроями, тому процес розмінування займе досить багато часу і державі необхідна міжнародна підтримка.

"Розмінування - величезне завдання, і міжнародна підтримка тут дуже потрібна. Україна не одна, ми будемо працювати разом стільки, скільки треба", - сказав глава хорватського Міноборони.

Крім того, він розповів про донорську конференцію, яку провели у 2023 році та про збір коштів. Тоді було зібрано майже півмільярда доларів для України.

"Це додасть до успіху відновлення, адже гуманітарне розмінування є передумовою відбудови, розвитку економіки та повернення людей у свої домівки", - додав Анушич.

Варто сказати, що компанія DOK-ING була заснована ще тридцять років тому, коли Хорватія воювала за свою незалежність і після війни її територія потребувала очищення. Не дивлячись на те, що Хорватія вже давно працює над розмінуванням, повністю очистити територію планується лише до 2026 року.

Розмінування України - останні новини

Нагадаємо, влітку спеціалісти Румунії, Болгарії і Туреччини розпочали спільну операцію із розмінування акваторії Чорного моря для надійного та безпечного експорту зерна з України.

Нагадаємо, у представників НАТО виникли підозри щодо причетності Росії до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі.

Також стало відомо, що в той час, як сапери України та всього цивілізованого світу мають необхідне обладнання для розмінування місцевості, окупанти ходять на такі завдання з палицею і пластиковою пляшкою.

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