Ілон Маск презентував громадськості роботи Optimus і Cybercab: що вони вміють

Після презентації у деяких гостей склалося враження, що роботами наразі все ще керують живі люди.

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Презентовані новинки мають технічні недосконалості / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео Tesla

На презентації нового автомобіля Tesla Robovan на заході Cybercab Ілон Маск також показав своїх роботів Optimus, які виконують щоденні людські завдання, йдеться у дописах Tesla в соцмережі X.

"Optimus буде ходити серед вас... Ви зможете підійти прямо до них, і вони подадуть напої", - сказав Маск до гостей презентації.

За словами засновника Tesla, ці роботи можуть виконувати будь-які примітивні людські функції, як от вигул собаки, догляд за дітьми, косіння газону, подача напоїв і тому подібне.

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Після презентації у прямому ефірі було показано, як люди спілкуються з роботами Optimus за столами та в натовпі. Однак роботи лише махали руками, розливали напої та танцювали, тому у деяких гостей склалося враження, що ними дистанційно керують живі люди.

Окрім цього Ілон Маск представив давно обіцяне роботаксі Cybercab з дверима у формі крила чайки без керма і педалей на гучному заході. Він заявив, що виробництво таких автівок розпочнеться в 2026 році, і роботаксі будуть доступні для клієнтів за ціною менше $30 000.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео з презентації Ілона Маска:

Хто такий Ілон Маск? Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами, пише Вікіпедія.

Технічні винаходи і Ілон Маск - що відомо

Нагадаємо, що серед розробок компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску є платформи супутникового інтернету Starlink, які російські окупаційні війська використовують на війні в Україні.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск вже оголосив, що заборонить використання техніки Apple у всіх своїх компаніях, якщо вони інтегрують ШІ від OpenAI в операційну систему.

Напередодні скандально відомий американський комерсант Ілон Маск повідомив про підвищене навантаження на супутники Starlink, які належать його компанії SpaceX, через геомагнітну бурю на Сонці.

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