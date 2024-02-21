Пік настане навесні: Буданов розповів про новий план Кремля в Україні

Росія планувала фальшиві операції проти українських політиків, які можна було б використовувати для розколу суспільства шляхом звинувачення влади.

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Кирило Буданов розповів про нову російську операцію в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Країна-агресор Росія поряд з військовими діями прагне створити проблеми в українському суспільстві та збройних силах.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Washington Post, що Москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію та спроби вбивства відомих українців, щоб спровокувати розбрат в Україні та послабити рішучість українських військових.

За його словами, пік настане навесні та буде супроводжуватися потужними військовими атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечею всередині країни.

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Буданов додав, що Росія планувала фальшиві операції проти українських політиків, які можна було б використовувати для розколу суспільства шляхом звинувачення влади.

"Ще одним прикладом, який він навів, була недавня заява експрезидента Росії Дмитра Медведєва про те, що президент Франції Еммануель Макрон скасував поїздку до Києва минулого тижня, тому що побоювався там вбивства. Приблизно в той же час в Інтернеті було опубліковано відео, яке нібито демонструє репортаж французького новинного каналу France 24, в якому робиться те ж саме", - пише WP.

При цьому французькі офіційні особи заперечують скасування візиту з міркувань безпеки і заявляють, що Макрон приїде з візитом в Україну до середини березня.

Буданов заявив, що інцидент був частиною російської операції.

"Це всі елементи однієї і тієї ж великої ідеї", - сказав він.

Як повідомляв Главред, 16 лютого Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Путін до президентських виборів в РФ хоче захопити Авдіївку і просунутися в Харківській області. За його словами, для Путіна важливо досягти певних символічних цілей.

Тим часом американське видання The New York Times писало про те, що Росія намагається прорватися одразу на п'яти напрямках. Йдеться про Авдіївський, Бахмутський, Роботинський, Кремінський та Мар'їнський. Окупанти намагаються повернути території, які Україна звільнила під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках.

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