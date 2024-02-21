3 роти росіян знищено 1 ударом: нові деталі удару HIMARS по полігону окупантів

За даними ЗМІ, внаслідок удару по військовому полігону в Трудівському Волноваського району загинуло як мінімум 60 російських окупантів.

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ЗСУ знищили 60 російських окупантів 1 ударом / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України, ймовірно, завдали удару по полігону російських окупаційних військ під час загального шикування військовослужбовців РФ. Повідомляють, що російська армія могла втратити відразу три роти.

"Три роти росіян чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва і дочекалися HIMARS", – пише Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Російська служба ВВС повідомляє, що в момент удару на полігоні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), розташованої у місті Борзя Забайкальського краю.

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Під час удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади знаходилися на полігоні і чекали прибуття командира 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.

"Вишикували в чистому полі командири", – цитує видання російського окупанта, який вижив і був на місці події.

Видання повідомляє, що в Мережі вже є понад 10 фотографій та відеозаписів з полігону, знятих одразу після удару, на яких видно десятки загиблих.

"Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей", – ідеться у статті.

Удар по полігону російських окупантів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 лютого російські "воєнкори" звинуватили ЗСУ в ударі по військовому полігону в Трудівському Волноваського району. За їх словами удар відбувся в момент шикування російський військовослужбовців перед приїзлом генерала.

25 січня відбулись вибухи на військовому полігоні в окупованому Іловайську, Донецька область. У результаті цієї атаки були загиблі та поранені російські солдати, які керували ворожими безпілотниками.

За словами полковника запасу Збройних Сил України, льотчика-інструктора та військового експерта Романа Світана, американські системи HIMARS можуть досягти Іловайська й здійснити такий удар. Він також відзначив, що є інші ракетні системи, які здатні подолати цю відстань.

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