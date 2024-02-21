Авдіївку можна було втримати: Данілов назвав головну причину виведення військ

Данілов висловив думку, що якби Збройні Сили України мали достатньо боєприпасів і засобів ураження для того, щоб зупинити ворога, вони це зробили б. Він також наголосив, що ситуація в Авдіївці є передбачуваною, і жодних див там не могло статися. Про це Данілов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
За його словами ситуація є складною і потребує від головкома глибокого розуміння всієї картини бойових дій, а не лише окремого населеного пункту чи сегмента фронту.
Він вказує на те, що російські окупанти мали більше сил, тому Збройні Сили України були змушені прийняти складне рішення і відступити з Авдіївки.
"Те, що відбувалося в Авдіївці – це закономірний процес у війні. Дива там не могло статися. Ніяк. Ми розуміли, які сили накопичував агресор, які сили збирає РФ для того, щоб вирішити питання по Авдіївці. Якби у нас було достатньо снарядів, засобів ураження для того, щоб ми зупинили, наші військові зробили б все можливе і неможливе, щоб це відбулося", – сказав секретар РНБО.
За його словами, однією з причин виведення військ з Авдіївки стала перевага в повітрі з боку російських військ.
"Одне з основних питань, які на сьогоднішній день є, коли ми говоримо і про партнерів, і про інші речі, – це небо. Кількість КАБів, які були скинуті на Авдіївку, особливо в останній момент, були шаленими. Це десятки тонн вибухівки, яка летить на голови, і ви не можете від неї ніяк сховатися", – пояснив він.
Крім того, відповідаючи на запитання про можливість ранішого виведення українських військових із Авдіївки, Данілов зазначив, що він не сумнівається в рішеннях військового командування ЗСУ.
"Військові знають, коли і що їм потрібно робити. Ми їм 100% повинні довіряти. Тому що, якщо ми будемо піддавати сумніву кожен військовий крок, якщо ми кожен раз, сидячи тут в кріслах в Києві будемо розповідати, що вони щось зробили не так... я вважаю це образою всіх наших військових, які сьогодні боронять нашу країну", – підсумував секретар РНБО.
Виведення військ із Авдіївки
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 лютого українське командування офіційно оголосило про виведення ЗСУ з Авдіївки після чотиримісячного наступу російських загарбників.
За словами генерала Олександра Тарнавського, протягом усієї операції в Авдіївці ЗСУ знищили понад 47 тисяч російських військових і сотні ворожих танків.
Російські війська взяли контроль над Авдіївкою, понесли рекордні втрати під час штурму, але не зупинилися й продовжують наступ на українські оборонні позиції на цьому напрямку. Про це повідомив Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.
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