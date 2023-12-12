90% армії: США опублікували секретні дані про загиблих окупантів

Америка розсекретила нові дані про війну в Україні.

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США опублікували серкетні дані про загиблих окупантів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Офіційні особи США опублікували дані розвідки, які стали доказом того, що окупанти несуть величезні втрати у війні, проте все одно продовжують наступ. Про це повідомили у CNN.

Скільки солдатів втратила Росія за час останнього наступу

За словами представника Ради нацбезпеки Адрієнн Уотсон, з початку наступу в жовтні, ворожа армія зазнала втрат у кількості понад 13 000 солдатів під Авдіївкою, а також понад 220 бойових машин. Ця кількість дорівнює шести маневреним батальйонам. Однак незважаючи на це і відсутність стратегічних успіхів, як стверджує Уотсон, Путін як і раніше не залишає спроб завоювати Україну.

Втрати російської армії у війні

Також дані американської розвідки свідчать про те, що Росія втратила вже 87% Сухопутних військ, які були в строю перед вторгненням в Україну. Також окупанти втратили дві третини танків з тих, що були в наявності на початку війни.

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Згідно з оцінкою, із 360 000 військовослужбовців, які увійшли в Україну, включаючи контрактників і призовників, Росія втратила на полі бою 315 000 чоловік. З 3500 танків було втрачено 2200. Також було знищено 4400 з 13 600 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, що становить 32 відсотки втрат.

"Станом на кінець листопада Росія втратила більше чверті запасів техніки Сухопутних військ, які були у неї до вторгнення. Це знизило складність і масштаб російських наступальних операцій, які не змогли домогтися значних успіхів на Україні з початку 2022 року", - заявили в США.

При цьому, в США попереджають, що Україна залишається глибоко вразливою в той час, як Путін буде продовжувати війну, особливо в міру наближення її річниці. Також в США не мають надій на те, що Київ доб'ється будь-яких результатів найближчим часом.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у Сполучених Штатів вичерпуються кошти на підтримку України. За словами представника Радбезу США Джона Кірбі, грошей вистачить всього на два-три тижні. Таку заяву Кірбі зробив в ефірі CNBC у вівторок, 12 грудня, в день приїзду в США українського президента Володимира Зеленського.

Також, радник Білого дому з питань національної безпеки, Джейк Салліван попередив, що відсутність фінансування для підтримки України у війні з Росією з боку США послабить здатність Києва до самозахисту.

При цьому, український президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакету військової допомоги. Ця зустріч Зеленського із законодавцями на Капітолійському пагорбі виявилася "дуже продуктивною". Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

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