РФ перейшла в оборону на Харківщині: окупантів відрізали від логістики - ЗСУ

ЗСУ покращили на деяких локаціях своє тактичне положення, через що окупанти змушені перейти в оборону, розповів Віталій Саранцев.

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На Харківщині ворог відрізаний від логістики / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Сили оборони України покращили своє тактичне положення та відрізали окупантів від логістики в районі Липців на Харківщині. Ворожі війська перейшли в оборону. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, найскладніша ситуація зберігається в Вовчанську. Там тривають інтенсивні бойові дії і противник постійно намагається просуватися в різних районах міста. Водночас у напрямку Липці-Глибоке спостерігається певне затишшя.

"Це не означає, що він полишив свої наміри. Він укріплюється, проводить фортифікаційне обладнання своїх позицій, заводить додатковий особовий склад і намагається подекуди проводити заходи логістичного забезпечення. Втім у нього на напрямку Липці-Глибоке виходить дуже погано, тому що там ми посилили певні заходи, у зв’язку з чим логістичне забезпечення передових позицій противника майже не відбувається", - розповів Саранцев.

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Речник також зауважив, що в районі Липців ворог зібрав піхотні підрозділи для наступальних дій. Проте, як зазначив Саранцев, наразі російські окупанти перебувають у невигідному становищі.

"Нам вдалося покращити на деяких локаціях своє тактичне положення, через що противник змушений наразі перейти в оборону. Але він намагається відновити своє положення, через що переформовує штурмові групи, намагається відновити систему зв’язку, відновити систему управління, щоб накопичити сили і перейти до контратак", - зазначив він.

Крім цього, через проблеми з логістикою у військ РФ виникають випадки отруєнь. Саранцев додав, що відсутність медикаментів погіршує морально-психологічний стан противника, тому росіяни частіше здаються в полон.

"Протягом кількох днів особовий склад противника, який перебуває на передових позиціях, не отримує ні провіанту, ні води. Через що змушений переходити на "підножний корм". Вони вимушені пити воду з струмків або з колодязів", - додав речник ОТУВ "Харків".

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Росія зможе вести війну проти України щонайменше рік-два. Інтенсивність бойових дій на фронті залежатиме від постачання зброї та техніки союзниками Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію в Курській області та на фронті в Україні. Українські підрозділи успішно утримують свої позиції і виконують завдання згідно з планами.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України повернули під контроль Вовчанським агрегатним заводом у Харківській області. Генерал Микола Маломуж пояснив, що росіяни перекинули резерви для штурму Вовчанська, але ці сили виявилися недостатніми.

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