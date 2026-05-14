Суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку – що відомо

Марія Николишин
14 травня 2026, 09:30оновлено 14 травня, 10:03
Екскерівник ОП також має здати паспорт для виїзду за кордон.
Запобіжни й захід Єрмаку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • ВАКС відправив Єрмака під варту на 60 днів
  • Альтернатива - застава у розмірі 140 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд в Telegram.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.

Кореспондент УНІАН передає, що суд також постановив, що в разі внесення застави на Єрмака надягнуть електронний браслет і заборонять виїзд із Києва.

Також він повинен буде здати закордонні та дипломатичні паспорти й утримуватися від спілкування з фігурантами справи.

Варто додати, що сторона обвинувачення просила для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 млн гривень.

Єрмаку оголосили підозру - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 травня ексглава Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Його підозрюють у причетності до легалізації 460 млн гривень під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва.Справу кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що слідство триває за різними напрямками, зокрема енергетика, оборонна сфера, закупівля дронів та озброєння.

Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.

Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.

Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

