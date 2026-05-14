Суд обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку – що відомо

Коротко:
- ВАКС відправив Єрмака під варту на 60 днів
- Альтернатива - застава у розмірі 140 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд в Telegram.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.
Кореспондент УНІАН передає, що суд також постановив, що в разі внесення застави на Єрмака надягнуть електронний браслет і заборонять виїзд із Києва.
Також він повинен буде здати закордонні та дипломатичні паспорти й утримуватися від спілкування з фігурантами справи.
Варто додати, що сторона обвинувачення просила для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 млн гривень.
Єрмаку оголосили підозру - що відомо
Як повідомляв Главред, 11 травня ексглава Офісу президента України отримав підозру від НАБУ і САП. Його підозрюють у причетності до легалізації 460 млн гривень під час реалізації елітного будівельного проєкту поблизу Києва.Справу кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявляв, що слідство триває за різними напрямками, зокрема енергетика, оборонна сфера, закупівля дронів та озброєння.
Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.
Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.
Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.
Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.
