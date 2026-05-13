Путін втрачає керованість ситуацією: як Кремль заганяє себе в глухий кут

Політична система Путіна входить у фазу звуження рішень і зростаючих ризиків нестабільності.

Путін опиняється перед вибором між згортанням війни та поясненням її нових цілей

Політичний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна входить у фазу звуження можливостей як у внутрішній, так і у зовнішній політиці, а у разі інерційного продовження війни Росія може зіткнутися з системним глухим кутом упродовж найближчих 8–12 місяців. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його оцінкою, ключова проблема Кремля нині полягає не лише в економічних обмеженнях, а насамперед у політичному "коридорі рішень", який суттєво звузився. Путін, за словами експерта, опинився на роздоріжжі: або шукати спосіб завершення війни, або продовжувати її без чіткого пояснення кінцевих цілей для суспільства.

"Продовжувати війну так, як він вів її чотири роки, він далі не може. Це відчувається дуже чітко", — зазначає Морозов.

Експерт підкреслив, що однією з головних проблем стала відсутність зрозумілого "горизонту завершення" війни для російського населення. Якщо раніше влада могла пояснювати цілі так званої "СВО", то нині, за його словами, "зараз цього не розуміє ніхто".

Економічний тиск і ризик глухого кута

Окремо Морозов звертає увагу на втрату зовнішньополітичних очікувань, зокрема щодо можливого тиску США на Україну. За його словами, раніше в російському інформаційному полі активно просувався наратив про те, що "ось тепер Трамп натисне на Київ, і все піде по-іншому", однак цей фактор більше не працює.

Також, за оцінкою експерта, не реалізується сценарій швидкого військового результату на Донбасі, який міг би бути поданий як "завершення" війни. Бої за ключові агломерації тривають і не мають прогнозованого фіналу.

Морозов окремо вказує на погіршення внутрішньоекономічної ситуації в РФ. На його думку, період фінансових стимулів, який спостерігався у 2023–2024 роках, завершується, натомість зростає фіскальне навантаження на населення.

"Якщо три роки тому зберігався баланс "пряників" і втрат, то тепер він зник", — зазначає він, додаючи, що в суспільстві зростають побоювання щодо можливих заморожувань заощаджень, підвищення податків і нових фінансових зборів.

На думку Морозова, за умов збереження нинішньої інерційної моделі ведення війни Росія може зайти в "остаточний глухий кут" як у військово-політичному, так і в системному вимірі вже протягом найближчих 8–12 місяців.

Як раніше повідомляв Главред, падіння рейтингів і зростання внутрішньої напруги в Росії змушують російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна шукати нові способи втримати контроль над ситуацією. Про те, які три варіанти є у Путіна розповів в інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Крім того, Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ, через що в Кремлі вже обговорюють можливу заборону експорту бензину та ризики дефіциту на внутрішньому ринку, а західні аналітики попереджають про серйозний удар по нафтових доходах Москви. У Росії також фіксують зупинку близько 40% нафтових експортних потужностей.

Нагадаємо, що на Ставці обговорили крах економіки РФ та посилення санкційного тиску, який уже призводить до помітних втрат російського експорту та погіршення ключових показників. Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції працюють, а Україна продовжить тиск на державу-агресора.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

