У Києві — нові вибухи, існує загроза удару "Кинджалами": перші подробиці

Анна Ярославська
14 травня 2026, 07:06оновлено 14 травня, 08:17
Сили ППО продовжують працювати над усуненням загрози в столиці.
Ракетний удар
Росія атакувала столицю України ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб, t.me/alarmua

Коротко:

  • У столиці України чутні вибухи
  • На Київ рухаються ракети та дрони
  • Працюють сили ППО

Вранці в четвер, 14 травня, у Києві пролунали нові вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів і ракет у бік столиці. У місті чутно роботу ППО та автоматні черги.

Про ракету в бік Києва ПС ЗСУ повідомили о 06:40. За словами очевидців, потім було чутно звуки вибухів.

У місцевих пабліках публікують дим над містом.

Дим над Києвом
Дим над Києвом / скріншот

Моніторинговий канал єРадар пише, що разом із другою хвилею БПЛА на столицю існує загроза застосування крилатих ракет "Іскандер-К" та ракет "Кинджал".

"Особлива увага там, де тривають рятувальні роботи після попередніх влучань", — йдеться в повідомленні.

"Сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - повідомили о 06:59 в КМВА.

Карта тривог станом на 07:05 виглядає так:

Карта тривог станом на 07:05
Карта тривог станом на 07:05 / t.me/alarmua

О 07:10 головаКиївської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про те, що в Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території сталася пожежа - горять автомобілі.

У Києві — нові вибухи, існує загроза удару
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Обстріл України 14 травня 2026 — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Руйнування зафіксовано в кількох районах Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 07:42 відомо, що в результаті атаки постраждали 29 осіб. Одна людина загинула.

Всю ніч Київщина також перебувала під масованою ворожою атакою. Наслідки атаки фіксують у шести районах області. Постраждали люди.

Монітори розповіли, які міста зазнали ударів і скільки ракет та дронів запустили окупанти. Детальніше читайте в матеріалі: Фокус на Київ та Кременчук: вночі РФ запустила балістику та рої дронів по Україні.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
