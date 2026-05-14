У Києві — нові вибухи, існує загроза удару "Кинджалами": перші подробиці

Коротко:
- У столиці України чутні вибухи
- На Київ рухаються ракети та дрони
- Працюють сили ППО
Вранці в четвер, 14 травня, у Києві пролунали нові вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів і ракет у бік столиці. У місті чутно роботу ППО та автоматні черги.
Про ракету в бік Києва ПС ЗСУ повідомили о 06:40. За словами очевидців, потім було чутно звуки вибухів.
У місцевих пабліках публікують дим над містом.
Моніторинговий канал єРадар пише, що разом із другою хвилею БПЛА на столицю існує загроза застосування крилатих ракет "Іскандер-К" та ракет "Кинджал".
"Особлива увага там, де тривають рятувальні роботи після попередніх влучань", — йдеться в повідомленні.
"Сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - повідомили о 06:59 в КМВА.
Карта тривог станом на 07:05 виглядає так:
О 07:10 головаКиївської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про те, що в Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки. На прибудинковій території сталася пожежа - горять автомобілі.
Обстріл України 14 травня 2026 — останні новини
Як писав Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
Руйнування зафіксовано в кількох районах Києва. Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 07:42 відомо, що в результаті атаки постраждали 29 осіб. Одна людина загинула.
Всю ніч Київщина також перебувала під масованою ворожою атакою. Наслідки атаки фіксують у шести районах області. Постраждали люди.
Монітори розповіли, які міста зазнали ударів і скільки ракет та дронів запустили окупанти. Детальніше читайте в матеріалі: Фокус на Київ та Кременчук: вночі РФ запустила балістику та рої дронів по Україні.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:
- моніторингу повітряної обстановки;
- попередженнях про ракетні та дронові атаки;
- аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
- оперативних зведеннях під час масових атак.
Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.
Підписники: близько 300 тисяч осіб.
