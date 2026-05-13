Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

Юрій Берендій
13 травня 2026, 21:42
Президент Володимир Зеленський попередив про запуск по території України ракет.
Зеленський повідомив про пуск ракет по Україні / Колаж: Главред, фото: Alerts in ua, скріншот з відео

Про що сказав Зеленський:

  • Президент подякував Петеру Мадяру за засудження атаки на Закарпаття
  • Москва є спільною загрозою для України та всієї Європи
  • Спільна позиція лідерів важлива для припинення жорстокої війни

Масована комбінована атака російських окупаційних військ по території України триває. Ворог вже запустив перші ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи заяву новопризначеного прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який засудив російський обстріл Закарпаття.

"Важливий меседж засудження російської атаки проти України від Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість та сильну позицію!", - написав глава держави.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

Російського посла в четвер вранці викличуть до МЗС Угорщини через повітряну атаку РФ на Закарпаття. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє видання HVG.

Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, під час якого обговорювали масовану російську атаку по Україні, зокрема удари по Закарпатській області 13 травня.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття", – заявив Петер Мадяр.

За його словами, міністерка закордонних справ Аніта Орбан запросила російського посла на зустріч, яка має відбутися у четвер об 11:30, у зв’язку з атакою дронів на Закарпаття.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Якою буде політика Мадяра щодо Росії

Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що вже помітні ознаки зміни підходів нового керівництва Угорщини порівняно з політикою, яку раніше проводив Віктор Орбан.

Він також зазначив, що не вважає, ніби прагматичні європейські політики свідомо просувають інтереси Росії в Європейському Союзі.

Окрім цього, Власюк звернув увагу, що основні консультації між Брюсселем і новим урядом Угорщини продовжаться після його офіційного формування. За попередніми оцінками, це може статися на початку або в середині травня.

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" попередив про ймовірність того, що масована атака РФ може тривати кількома хвилями до наступної доби з використанням ракет і дронів.

Володимир Зеленський заявив про ймовірність нових ракетних ударів після масованого використання Росією ударних дронів, наголосивши, що ворог свідомо намагається перевантажити українську систему ППО та завдати максимальних втрат інфраструктурі й цивільним об’єктам. За його словами, вже зафіксовано масштабні запуски безпілотників по території України. ППО працює у посиленому режимі.

Аналітики та військові експерти попереджають про підготовку Росією нової хвилі масованих ударів після періоду накопичення ракет і дронів. За оцінками спостерігачів, противник формує значні запаси озброєння для комбінованих ударів по критичній інфраструктурі та великих містах.

Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

