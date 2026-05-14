'Нульова фаза' вже почалася: в ISW попередили про новий план Путіна

Кремль хоче виправдати майбутню військову діяльність за кордоном.

РФ може готувати нове вторгнення

Ключові тези:

У РФ схвалили закон про військові операції за межами країни

Це може бути сигналом про нову ескалацію

У Європі вже фіксуються диверсії та провокації

Державна дума країни-агресора Росії ухвалила законопроєкт, що надає диктатору Володимиру Путіну повноваження на проведення екстериторіальних військових операцій для захисту громадян РФ за кордоном. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що цей закон встановлює інформаційні та правові умови для виправдання Росією майбутньої військової діяльності за кордоном під приводом захисту громадян Росії після того, як Путін особисто підпише законопроект.

"Кремль неодноразово стверджував, що іноземні держави нібито утискають російськомовних та етнічних росіян, зокрема в Молдові, країнах Балтії та Україні, щоб виправдати військове втручання Росії, і робив аналогічні заяви про переслідування російськомовних та етнічних росіян країнами Балтії", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, новий закон є політичним сигналом, адже аналогічні рішення ухвалювали незадовго до анексії Криму й повномасштабного вторгнення в Україну.

В ISW додають, що "нульова фаза" такої підготовки в Росії вже почалася. Зокрема, перебудовуються військові округи, створюються бази на кордоні з Фінляндією, а в Європі фіксуються диверсії, глушення GPS та інші провокації.

Сценарій війни РФ проти країн Балтії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що Росія може вести одночасно гібридні війни проти України на країн Балтії, але сил на повномасштабні бойові дії на два фронти у Кремля немає.

За його словами, російських сил цілком вистачає для проведення обмежених локальних операцій, особливо із застосуванням безпілотників, ракет і авіації, без масових наступів і значних втрат особового складу.

Загроза наступу РФ на країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ризик можливого нападу Росії на країни НАТО слід розглядати як короткострокову загрозу — мова може йти про місяці, а не роки.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що Росія використовуватиме білоруську армію як підкріплення у разі реалізації силового сценарію на європейському напрямку.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попереджав, що Росія готується розгорнути нову хвилю інформаційних та гібридних провокацій проти Європи, і це може статися вже найближчим часом.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

