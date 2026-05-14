"Дружина мені рота закрила": Крутоголов розповів про приховане в особистому житті

Зірка "Дизель-шоу" зізнався, яким він є насправді.

Єгор Крутоголов — особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Єгор Крутоголов

Відомий шоумен і зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповів цікаві факти про своє особисте життя. В інтерв'ю 1+1 він зізнався, яким його бачать колеги та родина за кадром.

За словами Крутоголова, він не належить до людей, які веселі на показ, а наодинці з собою або близькими стають сумними. Артист завжди намагається зберігати позитив і веселити оточуючих навіть поза камерами.

Дизель шоу - Єгор Крутоголов / фото: instagram.com, Єгор Крутоголов

"Я не дуже відрізняюся від свого сценічного амплуа. У житті я досить веселий чувак, який любить дітей, цікавиться людьми та життям загалом. Не з тих, хто на екрані веселий, а в житті похмурий. Я веселий у житті", — поділився Єгор.

Комік також зазначив, що його звичка завжди перебувати в "робочому тонусі" іноді може навіть набридати родині. Найзворушливіший момент стався під час народження одного із синів шоумена — щоб Єгор став хоч трохи серйознішим, дружині довелося діяти радикально.

Єгор Крутоголов з дружиною / фото: instagram.com, Єгор Крутоголов

"Буває, коли молодший Макс плаче, у нього щось сталося, а я намагаюся витягнути його з істерики, починаю жартувати, дуріти. Він може сказати: "Тату, не зараз". Коли я був на народженні Макса, я теж жартував. Сміялися і дружина, і лікарі. Але в якийсь момент, коли вже було зовсім близько, дружина мені рот закрила. Я зрозумів: все, жарти закінчилися, тепер ми народжуємо", — згадав Крутоголов.

Що таке "Дизель-шоу"? "Дизель-шоу" — українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася у 2015 році. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

