"Дружина мені рота закрила": Крутоголов розповів про приховане в особистому житті

Ви дізнаєтеся:
- Справжній характер Єгора Крутоголова
- Які стосунки у актора з родиною
Відомий шоумен і зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповів цікаві факти про своє особисте життя. В інтерв'ю 1+1 він зізнався, яким його бачать колеги та родина за кадром.
За словами Крутоголова, він не належить до людей, які веселі на показ, а наодинці з собою або близькими стають сумними. Артист завжди намагається зберігати позитив і веселити оточуючих навіть поза камерами.
"Я не дуже відрізняюся від свого сценічного амплуа. У житті я досить веселий чувак, який любить дітей, цікавиться людьми та життям загалом. Не з тих, хто на екрані веселий, а в житті похмурий. Я веселий у житті", — поділився Єгор.
Комік також зазначив, що його звичка завжди перебувати в "робочому тонусі" іноді може навіть набридати родині. Найзворушливіший момент стався під час народження одного із синів шоумена — щоб Єгор став хоч трохи серйознішим, дружині довелося діяти радикально.
"Буває, коли молодший Макс плаче, у нього щось сталося, а я намагаюся витягнути його з істерики, починаю жартувати, дуріти. Він може сказати: "Тату, не зараз". Коли я був на народженні Макса, я теж жартував. Сміялися і дружина, і лікарі. Але в якийсь момент, коли вже було зовсім близько, дружина мені рот закрила. Я зрозумів: все, жарти закінчилися, тепер ми народжуємо", — згадав Крутоголов.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що популярна українська телеведуча Соломія Вітвицька дотримала обіцянки і нарешті розкрила стать своєї майбутньої дитини. Зірка влаштувала для близьких колег стильну гендер-вечірку прямо на роботі і розкрила головну інтригу, розрізавши тортик.
Також принц Вільям озвучив песимістичний прогноз щодо майбутнього шлюбу Гаррі та Меган Маркл. Майбутній монарх не приховує розчарування: спочатку на подружжя покладали ключову роль у модернізації британської корони, проте пара обрала інший шлях.
Вас може зацікавити:
- Битва фаворитів Євробачення 2026 у першому півфіналі: як виступили можливі переможці
- Скандальний виступ на Євробаченні 2026 викликав втручання поліції — подробиці
- Євробачення 2025: де дивитися другий півфінал
Що таке "Дизель-шоу"?
"Дизель-шоу" — українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася у 2015 році. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред