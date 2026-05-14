Ракети та купа "шахедів": Україна під ворожою атакою, де вже пролунали вибухи

https://glavred.net/war/raketi-ta-kupa-shahediv-ukrajina-pid-vorozhoyu-atakoyu-de-vzhe-prolunali-vibuhi-10764521.html Посилання скопійоване

У ніч на 14 травня країна-агресор Росія знову здійснює атаку по території України із застосуванням ударних безпілотників і ракет.

Зокрема у напрямку Полтавщини рухалася група ворожих безпілотників. Мешканців регіону закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

"Полтавщина під атакою. Залишайтеся в укриттях", — повідомив Віталій Дяківнич | Полтавська ОВА.

відео дня

У Полтавському районі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Крім того, у повітряному просторі України були зафіксовані крилаті ракети. За даними Повітряних сил, вони рухалися курсом на Київ. Згодом одна зракет змінила курс на Потавщину.

За даними моніторингових каналів, у напрямку Києва та Київської області рухається велика група ударних безпілотників різних типів. Повідомляється, що дрони прямують із боку Сумської, Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей.

Крім того, фіксується скупчення ворожих БпЛА, які рухаються з Херсонської області через Миколаївщину та Кіровоградщину. За попередньою інформацією, їхній подальший курс також може пролягати у напрямку столиці.

Також очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко попередив про загрозу комбінованої атаки на столицю.

За його словами, у напрямку Києва фіксується велика кількість ворожих безпілотників. Також не виключаються пуски ракет.

Жителів столиці закликають не залишати укриття та залишатися в безпеці до оголошення відбою.

Новина доповнюється . . . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред