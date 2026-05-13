РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

Ангеліна Підвисоцька
13 травня 2026, 21:49оновлено 14 травня, 00:21
Російські окупанти же цієї ночі можуть атакувати Україну крилатими ракетами.
РФ вночі атакують Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Що відомо:

  • Росія підняла в повітря літаки
  • У ніч на 14 травня можливий ракетний удар по Україні

Росіяни вночі можуть атакувати Україну крилатими ракетами. Про це попереджають моніторингові канали.

Зазначається, що вже є ознаки, які вказують на ймовірність бойового вильоту стратегічної авіації цієї ночі. З аеродрому "Українка" вилетіли два борти Ту-160. Вони вже споряджені крилатими ракетами і можуть прибути на пускові рубежі близько 2:30-3:30.

Загалом у повітрі знаходяться чотири Ту-160. До вильоту також готові п'ять Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Літаки, якими РФ обстрілює Україна / Інфографіка Главреда

Також у Новоросійську споряджені та готові до запуску три носії крилатих ракет із загальним залпом до 18 ракет типу "Калібр".

ракета Калибр инфографика
Характеристика ракети "Калібр" / Інфографіка: Главред

Згодом монітори повідомили про ймовірний виліт п'яти літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Зазначалось, що на пускових рубежах вони будуть не раніше 1:30-2:00. Однак згодом монітори уточнили, что вильоти не підтвердились, росіяни продовжують підготовку.

Станом на 00:10 14 травня стало відомо про зліт щонайменше чотирьох літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленя". Вони прямують у бік пускових позицій. Можна припустити, що це бойовий виліт.

Як довго може тривати атака

Як повідомляв Главред з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", ця атака може тривати аж до обіду 14 травня. Він наголосив, що Сили оборони очікували на цю комбіновану атаку.

"Вважаю, що це може бути завтра до обіду, десь так. Тобто, вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім може бути ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо "шахедних" запасів, щоб атакувати нас сьогодні і завтра", — сказав "Флеш".

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, удар РФ по електроподстанції в Полтаві залишив без світла тисячі людей, а в житлових будинках після вибухової хвилі були пошкоджені вікна і виникли перебої з водопостачанням. Без електрики залишилися понад 6,5 тисячі абонентів. Влада попереджала про ризик нових масованих атак у найближчі дні.

Також раніше повідомлялося, що дронова атака РФ на Київ та область спричинила пожежі та руйнування після падіння уламків БПЛА на житловий будинок в Оболонському районі столиці. У Київській області пошкоджень зазнали дитячий садок, багатоповерхівка та приватні будинки, однак обійшлося без жертв.

Крім того, ворог почав застосовувати нову тактику використання дронів Shahed. Безпілотники рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Інші новини:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

війна в Україні Ту-95 Ту-160 вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
21:49Війна
21:42Війна
21:42Війна
