Британія дасть Україні дрони з ударом на 200 км: експерт розповів, як вони допоможуть бити окупантів

Далекобійні дрони від Великої Британії дозволять Україні вражати ворожі цілі навіть в умовах потужної радіоелектронної протидії, сказав Олексій Мельник.

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Безпілотники Британії допоможуть Україні як оборонятися, так і наступати - експерт / Колаж: Главред, фото: МЗС Британії, УНІАН

Дрони з радіусом дії понад 200 кілометрів, які Україна отримає від Великої Британії, допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по окупантах Росії навіть в умовах роботи ворожої системи радіоелектронної боротьби. Лондон надасть Києву суттєву військову допомогу. Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що далекобійні дрони Британії посилять як оборонний, так і наступальний потенціал ЗСУ.

За словами експерта, дрони допоможуть наносити ефективні удари по позиціях російських окупантів навіть в умовах потужної радіоелектронної протидії ворога.

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"Однозначно, це суттєве посилення можливостей України не лише в обороні, а й у наступальних діях. Якщо сучасний дрон оснащений сучасною комплексною системою навігації, він дозволяє з великою точністю вражати ціль навіть в умовах радіоперешкод (адже ми знаємо, що Росія має потужну систему радіоелектронної боротьби). І це надзвичайно велика допомога для України", - підкреслив Олексій Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки (Центр Разумкова).

Далекобійні озброєння Британії для України

Журналісти CNN 11 травня з посиланням на власні джерела повідомили, що Велика Британія передасть Україні ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, які дозволяють наносити удари по позиціях противника на відстані до 300 кілометрів.

Київ дав гарантії Лондону, згідно з якими ракети не використовуватимуться по території країни-агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow.

За словами глави британського військового відомства, ЗСУ показали, що можуть добре оборонятися, а ракети допоможуть українським військам вибити російських окупантів зі своїх територій.

15 травня в уряді Британії оголосили про те, що поставлять Україні зенітні ракети і БПЛА з радіусом дії понад 200 кілометрів. Українські війська отримають озброєння найближчими місяцями і використають їх для посилення опору військовій агресії країни-окупанта Росії.

Дивіться відео, в якому Піонтковський розповів, як ракети Storm Shadow допоможуть ЗСУ на полі бою:

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