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ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2023, 22:57 оновлено 16 травня, 22:57
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За даними видання, Великобританія передала Україні ракети Storm Shadow перед контрнаступом ЗСУ.
ВСУ, Storm Shadow
ЗСУ використовують ракети Storm Shadow / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Україна вже отримала від Британії ракети великої дальності Storm Shadow. Українські військові активно використовують їх на фронті для знищення російських окупантів. Про це заявляє CNN з посиланням на американського та західного чиновників.

Ці ракети Великобританія передала Україні перед контрнаступом. Вони вже нібито використовуються для знищення ворожих цілей.

Однак у Міноборони України відмовились коментувати цю інформацію.

відео дня

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Вони стануть в нагоді ЗСУ в ході контрнаступу. Україна гарантувала Об'єднаному Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.

Пізніше голова Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст - Главред), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:

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