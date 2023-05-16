ЗСУ вже використовують далекобійні ракети Storm Shadow - CNN

Україна вже отримала від Британії ракети великої дальності Storm Shadow. Українські військові активно використовують їх на фронті для знищення російських окупантів. Про це заявляє CNN з посиланням на американського та західного чиновників.
Ці ракети Великобританія передала Україні перед контрнаступом. Вони вже нібито використовуються для знищення ворожих цілей.
Однак у Міноборони України відмовились коментувати цю інформацію.
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Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow
11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.
Вони стануть в нагоді ЗСУ в ході контрнаступу. Україна гарантувала Об'єднаному Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.
Пізніше голова Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.
Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.
Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст - Главред), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.
Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:
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