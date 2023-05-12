У Лаврова вибухнули погрозами через передачу Україні далекобійних ракети Storm Shadow

У Міністерстві закордонних справ країни-агресора Росії погрожують, мовляв, "відповіддю" за передачу Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow Україні.

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У Росії переполошилися через постачання Британією Україні ракет Storm Shadow / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/apmassaro3

Офіційна Москва переполошилася через передачу Великобританією Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow. Російський МЗС звинуватив Лондон в нібито "безпрецедентній залученості у війну" і, мовляв, "залишив за собою право на прийняття всіх необхідних заходів щодо нейтралізації загроз".

Як повідомили у Міністерстві закордонних справ країни-окупанта Росії, Москва вважає такий крок Лондона нібито "вкрай ворожим", який показав, мовляв,"безпрецедентний рівень залученості" до війни.

"Розцінюємо дане рішення як черговий вкрай ворожий крок Лондона, націлений на подальше накачування України озброєннями і веде до серйозної ескалації обстановки в зоні проведення спеціальної військової операції. Передача далекобійних високоточних ракетних систем київському режиму наочно підтверджує безпрецедентний рівень залученості Великобританії в український конфлікт", - вважають у дипломатичному відомстві окупантів.

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Також У МЗС РФ пригрозили, мовляв, "відповіддю" за передачу Україні крилатих ракет.

"Російська сторона залишає за собою право на ухвалення всіх необхідних заходів з нейтралізації загроз, які можуть виникнути в результаті застосування Україною британських крилатих ракет. Вся відповідальність за наслідки деструктивної активності Лондона цілком і повністю лежить на авторах і виконавцях цього безрозсудного кроку", - підкреслили в окупантів Росії.

Великобританія передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачу Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Вони стануть в нагоді ЗСУ під час контрнаступу. Україна гарантувала Королівству, що ракети не використовуватимуться по території РФ.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст, - ред.), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і в підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow

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