Гидує нормами людяності: РФ застосовує проти України всі види зброї - Зеленський

Росія застосовує в Україні всі види озброєнь - Зеленський / Колаж УНІАН

Ворожі війська застосовують в Україні всі види озброєння, окрім зброї масового ураження. Окупанти не спромоглися стримувати себе елементарними нормами людяності і нормами конвенцій, заявив глава держави Володимир Зеленський на щорічній конференції Forum 2000 у Празі.

Президент уточнив, що протяжність лінії фронту на українській землі становить 2,5 тисячі кілометрів.

"Активні бойові дії із застосуванням всіх видів озброєння, крім, на щастя, зброї масового ураження, тривають на лінії в 1,3 тис км. Уявіть собі цей масштаб. Це як дорога від Києва до Праги", - сказав президент.

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За словами глави держави, наразі країна-агресор кидає на фронт проти України всю свою зброю і має ще багато снарядів з часів СРСР.

"Окупанти не стримують себе нормами будь-яких конвенцій і навіть елементарної людяності", - додав він.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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