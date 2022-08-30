"Вам треба бігти": Зеленський попередив російських окупантів

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що якщо росіяни не покинуть українські території, їм доведеться зіткнутися з українськими захисниками.

"Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики ні від однієї дійсно відповідальної особистості. Тому що це війна. І так - на війні. Але окупанти повинні знати: ми будемо гнати їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити - для російських військових прийшов час бігти. Поїдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в Росію – що ж, нехай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", – сказав президент.

ЗСУ ж не зупиняться, поки не звільнять всі території України.

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"Якщо вони мене не почують, будуть мати справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", – підкреслив президент.

Переговори України і Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на переговори з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову-вивести свої війська з окупованих українських територій.

22 серпня представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, для цього немає "практичної платформи". За його словами, Росія очікує тривалої війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз ні Україні, ні Європі не вигідно вести переговори з Росією. За словами чиновника, Москва вважатиме діалог "перемогою" і буде далі прагнути до захоплення територій. В такому випадку військові дії відновляться через певний час.

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