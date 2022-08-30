Скільки грошей потрібно на відновлення України: Зеленський назвав неймовірну суму

Володимир Зеленський / Офіс президента України, Reuters

Відновлення України після закінчення повномасштабної війни проти Росії коштуватиме 600-800 млрд доларів.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Руху підприємств Франції, прямо зараз слід зосередитися на відновленні інфраструктури.

"600-800 мільярдів - це те, що говорили (на міжнародній конференції з питань відновлення України-ред.) в Лугано. Сума була публічна. Говорилося, що ми вважаємо, що руйнування були таких обсягів з перевіреною аналітикою. Щоб все заново відновити, потрібні приблизно такі обсяги", - сказав Зеленський.

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При цьому він зазначив, що зараз складно сказати точну цифру, адже війна не закінчилася.

Зеленський вважає, що зараз слід зосередитися на швидко відновних речах, які потрібно прямо зараз.

"Я б зосередився сьогодні відновленні інфраструктури-освітньої інфраструктури, портової інфраструктури, транспортної інфраструктури і житло для людей, тому що наше завдання повернути людей", - додав він.

Переговори України і Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на переговори з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову - вивести свої війська з окупованих українських територій.

22 серпня представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, для цього немає "практичної платформи". За його словами, росія очікує тривалої війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз ні Україні, ні Європі не вигідно вести переговори з Росією. За словами чиновника, Москва вважатиме діалог "перемогою" і буде далі прагнути до захоплення територій. В такому випадку військові дії відновляться через певний час.

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