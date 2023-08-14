Бійня на Запоріжжі: кадировці й дагестанці "покришили" одне одного в ході розбірок

В результаті збройних розбірок між окупантами, які сталися на тимчасово окупованій території Запорізької області, знищено десятки бойовиків РФ.
Перестрілка між окупантами сталася в тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району Запорізької області, повідомили в Центр національного спротиву.
Відзначається, що в розбірках брали участь кадировці і дагестанці з числа окупантів РФ.
За інформацією від підпілля, 12 серпня в селище Михайлівка, Василівського району, прибули російські пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" кадировського чиновника в розвиток окупованих територій.
"Близько 20:00 в той же день, в районі Центрального парку селища, між кадирівцями і дагестанцями з іншого підрозділу сталася словесна перепалка. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь у повітря", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що в ході з'ясування стосунків одному з окупантів були нанесені численні колото-різані пошкодження, несумісні з життям. Після цього почалася перестрілка із застосуванням підствольних гранатометів, ручних гранат і стрілецької зброї.
"В ході бою успіх мали дагестанці. Під час зіткнення було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін. Командир кадіровського підрозділу в якості покарання відправлений на передові позиції", - додали в ЦНС.
Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі окупанти РФ влаштували розбірки. З'ясування стосунків між російськими окупантами закінчилося взаємною стріляниною.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі підірвали казарми з кадировцями. Удар по казармах кадировців було завдано в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Нагадавши, ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців. Впроваджений агент військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" повідомив про великі втрати "кадирівців" в околицях Бахмута.
Більше новин: