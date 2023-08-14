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Бійня на Запоріжжі: кадировці й дагестанці "покришили" одне одного в ході розбірок

Олексій Тесля
14 серпня 2023, 17:37 оновлено 14 серпня, 18:12
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Під час розбірок було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін.
кадировці
Кадирівці влаштували розбірки з дагестанцями на Запоріжжі / Колаж: Главред, Фото : zonawar.ru, kavkazplus.com

В результаті збройних розбірок між окупантами, які сталися на тимчасово окупованій території Запорізької області, знищено десятки бойовиків РФ.

Перестрілка між окупантами сталася в тимчасово окупованій Михайлівці Василівського району Запорізької області, повідомили в Центр національного спротиву.

Відзначається, що в розбірках брали участь кадировці і дагестанці з числа окупантів РФ.

відео дня

За інформацією від підпілля, 12 серпня в селище Михайлівка, Василівського району, прибули російські пропагандисти для зйомки сюжету про "великий внесок" кадировського чиновника в розвиток окупованих територій.

"Близько 20:00 в той же день, в районі Центрального парку селища, між кадирівцями і дагестанцями з іншого підрозділу сталася словесна перепалка. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь у повітря", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що в ході з'ясування стосунків одному з окупантів були нанесені численні колото-різані пошкодження, несумісні з життям. Після цього почалася перестрілка із застосуванням підствольних гранатометів, ручних гранат і стрілецької зброї.

"В ході бою успіх мали дагестанці. Під час зіткнення було вбито 20 і поранено 40 окупантів з обох сторін. Командир кадіровського підрозділу в якості покарання відправлений на передові позиції", - додали в ЦНС.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі окупанти РФ влаштували розбірки. З'ясування стосунків між російськими окупантами закінчилося взаємною стріляниною.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі підірвали казарми з кадировцями. Удар по казармах кадировців було завдано в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадавши, ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців. Впроваджений агент військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" повідомив про великі втрати "кадирівців" в околицях Бахмута.

Більше новин:

кадировці Запорізька область війна Росії та України
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