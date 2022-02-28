Повне виведення військ: Арестович озвучив вимоги України на переговорах з Росією

Українська делегація вимагає виведення всіх військ.
Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що українська делегація вимагатиме на переговорах виведення всіх російських військ, у тому числі з Криму і Донбасу.
"Всіх військ з території України. Все одно поховають всіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут відбувається. У нас понад 100 тисяч резервістів на добу встали до лав", - сказав він.
В ефірі телеканалу "Настоящее время" Арестович заявив, що згідно з міжнародними конвенціями, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять загального Комюніке.
"Давайте не будемо порушувати. Позиція наша приблизно ясна: ніяких умов і ультиматумів", - додав Арестович.
Підкреслюється, що це особиста позиція радника глави ОП.
Нагадаємо, зустріч делегацій проходить в Гомельській області недалеко від українського кордону на березі річки Прип'ять.
Українська делегація прилетіла на військових вертольотах до місця переговорів менш ніж за дві години до їх початку.
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