Повне виведення військ: Арестович озвучив вимоги України на переговорах з Росією

Переговори України та Росії

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що українська делегація вимагатиме на переговорах виведення всіх російських військ, у тому числі з Криму і Донбасу.

"Всіх військ з території України. Все одно поховають всіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут відбувається. У нас понад 100 тисяч резервістів на добу встали до лав", - сказав він.

В ефірі телеканалу "Настоящее время" Арестович заявив, що згідно з міжнародними конвенціями, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять загального Комюніке.

"Давайте не будемо порушувати. Позиція наша приблизно ясна: ніяких умов і ультиматумів", - додав Арестович.

Підкреслюється, що це особиста позиція радника глави ОП.

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Нагадаємо, зустріч делегацій проходить в Гомельській області недалеко від українського кордону на березі річки Прип'ять.

Українська делегація прилетіла на військових вертольотах до місця переговорів менш ніж за дві години до їх початку.

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