Бійці ЗСУ ударом з українського ПТРК Стугна знищили танк армії Росії

Момент удару воїнів ЗСУ по ворожому танку / Скріншот відео

Сили оборони України, ймовірно, під Ізюмом Харківської області, завдали нищівного удару по танку армії Росії. Ворожу одиницю бойової техніки було знищено пострілом з протитанкового ракетного комплексу Стугна українського виробництва.

У Мережі опубліковано відео, як бійці ЗСУ розтрощили черговий танк армії РФ. Цього разу прямого удару було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна українського виробництва.

читайте такожСпрацювали міни-пастки: бійці ЗСУ ліквідували двох військових армії РФ на ДонбасіЙмовірно, ворожий танк було знищено під Ізюмом Харківської області.

Довідка

Стугна-П

Стугна-П - протитанковий ракетний комплекс України другого покоління. Було розроблено київським конструкторським бюро Луч. Відомо, що комплекс напівавтоматичний, система наведення за лазерним променем. Бити з ПТРК можна ракетами калібру 130-мм або 152 мм з різними бойовими частинами. Існує можливість дистанційного керування комплексом за допомогою пульта на відстані до 50 метрів.

Війна Росії проти України

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. Українські війська досягли певного успіху. Військовим вдалося звільнити понад 20 населених пунктів. Сили оборони продовжують рухатися на південь регіону.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Україну очікує дуже складний період на фронті. Російська окупаційна армія накопичила сили і перейшла в наступ на трьох ділянках.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що Україні для переходу до повномасштабної контрнаступальної операції потрібно багато сучасної зброї. Це сотні одиниць ракетних установок, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також треба сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

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