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"З 900 осіб залишилося 60": ЗСУ повністю розбили елітні російські частини - ЗМІ

7 червня 2022, 13:11

У напрямку Донецької та Луганської областей загарбники перекидали елітні та досвідчені підрозділи, але їм українські військовослужбовці завдали серйозних втрат.

ВСУ, прапор України
ЗСУ наголову розбили елітні російські частини-ЗМІ / ua.depositphotos.com і Генштаб ЗСУ

Бійці ЗСУ практично в повному складі знищили на Донбасі цілих два елітних підрозділи окупантів. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.

"У перші тижні повномасштабної війни була знищена разом з технікою повноцінна батальйонно-тактична група на основі складу 20-ї окремої гвардійської мотострілецької Прикарпатсько-Берлінської Червонопрапорної ордена Суворова бригади. Належить вона до військової частини 22220 і дислокується у Волгограді. З 900 осіб з боїв проти захисників України змогли вийти в живих тільки 60", - кажуть вони.

Саме після настільки великих втрат окупанти масово стали відмовлятися йти в бій проти ЗСУ. Втрати військ РФ, як кажуть експерти, виглядають вкрай принизливо ще й тому, що ця БТГр не рухалася довгими колонами, не мала проблем з логістикою і користувалася вогневою підтримкою з повітря і артилерії. Але це нітрохи їм не допомогло в боях з ЗСУ.

"Загарбники з 38 гвардійської мотострілецької Вітебської ордена Леніна, Червонопрапорної, ордена Суворова бригади почали проситися додому після кількох бойових зіткнень з ЗСУ. Елітну бригаду майже повністю знищили, через що генералам довелося виводити залишки "славного з'єднання" на територію Росії. Саме там окупанти вже почали масово писати відмови і рапорти на звільнення, аби не зустрічатися з силами ООС знову", ‒ заявили представники українських спецслужб.

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Нагадаємо, раніше представники британської розвідки провели аналіз і прийшли до висновку, що еліта російської армії (повітряно-десантні війська) зазнала в Україні цілий ряд великих невдач.

В першу чергу - провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні. Там російські десантники так не зуміли захопити місцевий аеродром. Іншою великою невдачею ВДВ стала їх поразка в районі переправи в Білогорівці і в жорстких боях під Ізюмом (Харківщина).

До того в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що через значні втрати російські окупанти вивели на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та елітної 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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