Штурм захлинувся: ЗСУ розбили підрозділи РФ під Ізюмом, у ворога втрати

ЗСУ відбили атаку ворога під Ізюмом / Фото Reuters

На Слов'янському напрямку російські окупанти ведуть підготовку до відновлення штурмових дій з метою поліпшення тактичного становища, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Для поповнення втрат, що понесло угруповання військ, ворог здійснює підготовку особового складу на території Російської Федерації, йдеться у зведенні, опублікованому в Facebook.

У свою чергу підрозділи ЗСУ успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке.

"Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов", - додали в Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Слов'янському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України зупинили наступ російських окупантів на Слов'янському напрямку.

Як повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, українські захисники зуміли відсунути сили ворога.

За даними представника Міноборони, наступ окупантів було зупинено відразу біля кількох населених пунктів.

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