УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія може спробувати анексувати захоплену частину Харківської області - ISW

12 липня 2022, 10:13

Москва продовжує створювати умови для реалізації планів щодо анексії не тільки Донбасу, а й інших регіонів України, вважають американські експерти.

російські військові, Харківська область
Росія може спробувати "приєднати" райони Харківщини, які захопили окупаційні війська - Інститут вивчення війни / Колаж Reuters , zagorodna.com

Підписання президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним указу, спрямованого на, мовляв, полегшення процедури отримання українцями російського громадянства, може вказувати на прагнення Москви анексувати і окуповані райони Харківської області. Про це заявили експерти американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Кремль робить кроки в напрямку анексії захоплених українських територій. На це вказує указ Путіна про спрощення отримання українцями російського громадянства.

Експерти відзначають, що, таким чином, Москва не тільки "спрощує" видачу паспортів у захоплених Херсонській областях і частині Запоріжчини, а й сигналізує про готовність "приєднати" інші території, такі як захоплені райони Харківської області.

"Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що полегшує для всіх українців набуття російського громадянства. Закон раніше спростив надання паспортів у "ДНР" та "ЛНР", Херсонській і Запорізькій областях, і може свідчити про прагнення Кремля анексувати інші окуповані території, наприклад, Харківську область", - підкреслили у Інституті вивчення війни.

Ситуація у Харкові та Харківській області

Війська РФ продовжують обстріли Харкова та області. Окупаційні підрозділи завдають ракетних та артилерійських ударів. Страждають і гинуть мирні жителі Харківщини.

11 липня російська армія знову обстріляла Харків. Під ударом опинилися Слобідський і Основ'янський райони міста. Відомо про 31 постраждалого. 3 людини загинули.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 липня повідомив, що російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Є загиблі.

Чиновник підкреслив, що війська Росії здійснюють спроби проведення наступальних дій у Харківській області.

Дивіться онлайн новини Харкова

Інші новини:

Харківська область Володимир Путін війська Росії війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:41

Війська РФ готуються наступати на Донеччину: плани Путіна зупинить тільки армія України – Гайдай

10:59

ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою, Іран готує "на допомогу" Москві сотні БПЛА – радник БайденаВідео

10:58

Закидали вибухівкою з дронів: в Енергодарі атакували захоплену РФ будівлю СБУ

10:25

Бунт у РФ: "бойові буряти" Путіна вистрибують з автобусів, щоб не їхати на війну в УкраїнуВідео

10:13

Росія може спробувати анексувати захоплену частину Харківської області - ISWВідео

Реклама
09:58

Штурмовики ЗСУ знищили російські склади з БК, в окупантів втратиВідео

09:57

Повернути Януковича і відтворити СРСР: ЗМІ з'ясували деталі божевільного плану Путіна

09:39

Росія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – АрестовичВідео

09:29

Ударами HIMARS знищений російський генерал-майор з КримуВідео

09:18

Нідерланди поставлять Україні сучасну важку зброю, панцирники і гаубиці

08:49

РФ відправляє на війну з сіл Сибіру: з 150 солдатів, які поїхали в Україну, 72 загинули – розвідкаВідео

08:46

Гороскоп на сьогодні 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

08:40

Петра і Павла 2022 - душевні привітання, красиві картинки і листівки до свята

08:33

За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантівВідео

08:18

Подобаються тобі HIMARS - не подобається, терпи, Путін...Погляд

08:05

Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 кмВідео

07:59

В Україні ліквідували російського полковника, який командував бригадою морпіхів ЧФ РФ

07:19

Партизани влаштували "полювання" на колаборантів і окупантів, в армії РФ - масове дезертирство - ISW

07:03

15 корисних і простих звичок, які зроблять ваше життя кращим

06:33

Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунали потужні вибухиФотоВідео

Реклама
05:57

Контури нової Холодної війниПогляд

05:57

Ретроградний Юпітер-2022 ускладнить життя: астролог розповів, чого остерігатисяВідео

05:00

"Вбивають заради задоволення": у чому відмінність воєнних стратегій Росії та України

04:40

В Україну нагряне циклон: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

04:16

Оля Полякова розповіла, як намагалася вивезти військовозобов'язаного чоловіка за кордон

03:45

Ківі продовжує молодість, але шкодить хворим з виразкою шлунку: в чому полягає користь і шкода фрукта

03:20

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

03:17

Великі гроші, весілля або казковий успіх: 3 знакам зодіаку нереально подфартіт найближчим часомВідео

03:02

Брітні Спірс розповіла, як їла пластилін з рук випадкових знайомих

02:45

Як на сковорідці розжарити під +40º: українців попередили про повернення нестерпного пеклаВідео

02:12

Відомий астролог назвав дату, коли буде знищений Кримський містВідео

01:42

16-річна донька Ольги Фреймут показала фотосесію на межі пристойності

01:35

Військовий експерт відповів, чи реальна нова всеосяжна атака Росії на Україну

00:57

На жаль, критичне: близький друг сім'ї Заворотнюк розповів про її стан

00:51

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

11 липня, понеділок
23:53

"Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні

23:51

"Відплата поруч": у Новій Каховці ЗСУ розгромили ворожий склад боєприпасів

23:19

Охлобистін вибачився перед Макаревичем

23:17

"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - АрестовичВідео

22:56

Даша Кацуріна в прозорій білизні показала, як Дантес плете їй кіски

Реклама
22:44

Співак DZIDZIO потрапив у скандал через опальну Ірину ФедишинВідео

22:44

У "Слузі народу" розповіли про подальшу долю медіахолдингу АхметоваВідео

22:21

Чи має право поліція вручати повістки: в МВС назвали одну з головних проблем мобілізаціїВідео

21:32

Віталій Козловський неоднозначно відреагував на чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію

21:30

"Пішов у штикову на HIMARS": в Росії поховали окупанта-"суперсолдата"

21:30

Російська артилерія у вісім разів переважає українську - інтернаціональний легіонВідео

21:23

Українцям закриють вільний доступ до антибіотиків: як тепер придбати ліки в аптеці

21:08

Загинуть чи влаштують бунт: у Білорусі розповіли, що буде з солдатами у випадку вторгненняВідео

21:02

"Мій улюблений тренажер": Волочкова з розставленими ногами шокувала людей

20:51

Батьки Кейт Міддлтон прихистять біженців із України у розкішному особняку, але є одна умова

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти