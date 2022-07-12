Росія може спробувати анексувати захоплену частину Харківської області - ISW

Росія може спробувати "приєднати" райони Харківщини, які захопили окупаційні війська - Інститут вивчення війни / Колаж Reuters , zagorodna.com

Підписання президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним указу, спрямованого на, мовляв, полегшення процедури отримання українцями російського громадянства, може вказувати на прагнення Москви анексувати і окуповані райони Харківської області. Про це заявили експерти американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Кремль робить кроки в напрямку анексії захоплених українських територій. На це вказує указ Путіна про спрощення отримання українцями російського громадянства.

Експерти відзначають, що, таким чином, Москва не тільки "спрощує" видачу паспортів у захоплених Херсонській областях і частині Запоріжчини, а й сигналізує про готовність "приєднати" інші території, такі як захоплені райони Харківської області.

"Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій поза Донбасом. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що полегшує для всіх українців набуття російського громадянства. Закон раніше спростив надання паспортів у "ДНР" та "ЛНР", Херсонській і Запорізькій областях, і може свідчити про прагнення Кремля анексувати інші окуповані території, наприклад, Харківську область", - підкреслили у Інституті вивчення війни.

Ситуація у Харкові та Харківській області

Війська РФ продовжують обстріли Харкова та області. Окупаційні підрозділи завдають ракетних та артилерійських ударів. Страждають і гинуть мирні жителі Харківщини.

11 липня російська армія знову обстріляла Харків. Під ударом опинилися Слобідський і Основ'янський райони міста. Відомо про 31 постраждалого. 3 людини загинули.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 12 липня повідомив, що російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Є загиблі.

Чиновник підкреслив, що війська Росії здійснюють спроби проведення наступальних дій у Харківській області.

Дивіться онлайн новини Харкова

Інші новини: