Бійці ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям: знищено одразу три дорогущі російські гелікоптери

Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

ЗСУ збили три ворожих гелікоптери / wikipedia.org, ЗСУ

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. Так, у неділю, 8 січня, українські захисники збили аж три ворожих гелікоптери.

"Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три гелікоптери: Мі-24, Ка-52 та ще один, тип якого наразі уточнюється.

Окрім того, зазначається, що наші воїни знищили ще й три російські безпілотники. За попередньою інформацією, це були розвідувальні "Орлани".

Також, за даними військових, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Ка-52 (також відомий як "Алігатор") – це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула". Вартість однієї одиниці Ка-52 складає 16 млн доларів США.

Водночас, як пише Вікіпедія, Мі-24 (також відомий як "Крокодил") – радянський гелікоптер підтримки піхоти (ударний гелікоптер). Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ знищили російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М. Ворожу ціль було збито під Бахмутом в Донецькій області. За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Маринівка біля Волгограда. Бійці ЗСУ також поруч з уламками знайшли шолом одного з льотчиків. На ньому прізвище "Редькін".

Також повідомлялося, що українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн. Ворожі гелікоптери було збито підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряого командування "Південь".

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