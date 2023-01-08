Хизувався штурмом "Азовсталі": ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який добровільно пішов вбивати українців

Загарбника ліквідували ще у грудні, а поховали – у січні у тимчасово окупованому Севастополі.

ЗСУ ліквідували окупанта Дмитра Клепова / Telegram OSINT Georgia

Збройні сили України ліквідували російського загарбника Дмитра Клепова, який хизувався штурмом "Азовсталі". Його знищили ще у грудні, а поховали – у січні у тимчасово окупованому Севастополі.

"У Херсонській області ліквідовано 33-річного замполіта 2-ї роти ДШБ 810-ї бригади морської піхоти (Севастополь, окупований Крим) лейтенанта Дмитра Клепова. Окупант загинув 19 грудня, поховали його лише 6 січня в Севастополі", - пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.

Зазначається, що загарбник є уродженцем Братська Іркутської області. За професією – юрист. У 2015 році приїхав до Севастополя, де підписав контракт на службу у 810-й бригаді.

У березні 2022 року Клепов одружився і невдовзі вирушив на війну в Україну. Брав участь у штурмі "Азовсталі" Маріуполя та навіть засвітився в інтерв'ю на російському ТБ.

У серпні окупант приїжджав додому, щоб побачити новонародженого сина. Наприкінці літа з контрактника Клепова зліпили офіцера, присвоївши йому лейтенанта, і відправили до Херсонської області. А там уже ЗСУ вправно знищили загарбника.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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