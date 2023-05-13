ЗСУ можуть здійснити прорив під час контрнаступу: РФ шукатиме способи завершити війну – Bloomberg

Проте у разі неуспішності українського контрнаступу партнери ближче до зими можуть почати тиснути на Київ з вимогою погодитися на переговори з РФ.

https://glavred.net/ukraine/vsu-mogut-osushchestvit-proryv-vo-vremya-kontrnastupleniya-rf-budet-iskat-sposoby-zavershit-voynu-bloomberg-10469974.html Посилання скопійоване

Після прориву ЗСУ Росія буде змушена шукати шляхи завершення війни / 35 ОМБр імені Михайла Остроградського, сайт Кремля

У разі успішного початку контрнаступу українських військ і здійснення ними прориву на фронті країна-агресорка Росія буде змушена шукати способи завершити війну.

Але якщо контрнаступ буде невдалим, то партнери можуть почати схиляти Україну до переговорів з РФ. Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон у своїй публікації.

Він нагадав, що Україна у період з грудня 2022 року до травня 2023 року отримала західної зброї на понад 30 мільярдів доларів. Така кількість є більшою за річні закупівлі в арміях всіх країн Північноатлантичного альянсу, крім США. Цю зброю Україна використовуватиме під час контрнаступу. Проте залишається відкритим питання, чи буде достатньо цієї зброї, зазначає Марк Чемпіон.

відео дня

"Прорив ЗСУ на кшталт того, який відбувся торік на Харківщині, підштовхне Росію до усвідомлення, що їй Україну не перемогти й потрібно шукати способів завершити війну. Якщо ж контрнаступ України нагадуватиме тупцяння росіян під Бахмутом, ближче до зими союзники можуть натиснути на Київ із вимогою відмовитися від ідеї якнайшвидше відвоювати свої території й шукати з росіянами дипломатичного рішення", – каже оглядач.

Від чого залежить успіх контрнаступу ЗСУ

За словами оглядача Bloomberg, успіх українського контрнаступу залежить не лише від кількості зброї, а й від низки інших факторів. Серед таких факторів, наприклад, чи вистачить російському диктатору Володимиру Путіну людей, щоб захистити всю мережу укріплень, яку встигли побудувати російські окупанти на тимчасово окупованих українських територіях. Якщо загарбники не зможуть втримати оборону, і українські військові прорвуться в кількох місцях, то далі контрнаступ проходитиме ще легше для ЗСУ.

Ще один важливий фактор, який вплине на успіх контрнаступу – наскільки вдало захисники України зможуть проводити комплексні операції.

Контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень. Вона наголосила, що російські окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок у Бахмуті.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначав, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він наголосив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька. Також він пояснив, що контрнаступи триватимуть до повного звільнення всіх захоплених РФ територій України.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел переконаний, що Збройні сили України мають високі шанси на значний успіх під час майбутнього контрнаступу. Водночас чеський лідер застеріг, що операція зі звільнення тимчасово окупованих українських територій може коштувати Україні великих втрат.

Дивіться відео про те, як в інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута, а Пригожин хоче втекти з міста до його початку:

Вас також може зацікавити: