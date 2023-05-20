ЗСУ контратакують з флангів: знято загрозу оточення Сил оборони в Бахмуті — ISW

Російські окупанти були змушені перейти до захисту від українських наступальних операцій.

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ЗСУ контратакують у Бахмуті / Колаж 10 ОГШБр, соцмережі

Підрозділи Збройних сил України провели кілька успішних контратак на Бахмутському напрямку.

В результаті провалилися плани російських окупантів щодо спроби оточення частин ЗСУ в Бахмуті, йдеться в аналітичному огляд американського Інституту вивчення війни (ISW).

В результаті російські окупанти були змушені перейти до захисту від обмежених і локальних українських наступальних операцій.

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Зазначається, що окупанти перекидають додаткові резерви в районі Бахмута з метою уповільнення контратак ЗСУ.

У матеріалі нагадується, що за даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, російські загарбники зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. Вона уточнила, що ЗСУ продовжують контратаки на північній і південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі і на 1000 метрів на іншому.

Водночас наводяться дані російських блогерів, які пишуть про уповільнення українських темпів просування і стверджують, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмута.

Разом з тим військові аналітики звернули увагу на те, що російські сили на флангах Бахмута, швидше за все, залишаються слабкими.

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ в Бахмуті і змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених і локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування", — додали в ISW.

Карта бойових дій / understandingwar.org

Бої за Бахмут

Раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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