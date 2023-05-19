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"Темпи просування ЗСУ знизилися": Маляр розповіла про жорсткі бої під Бахмутом

Аліна Дембіцька
19 травня 2023, 20:04 оновлено 19 травня, 20:04
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Маляр підкреслила, що у самому Бахмуті росіяни перетворюють будівлі на попіл, там залишається лише фундамент, який неможливо обороняти.
'Темпи просування ЗСУ знизилися': Маляр розповіла про жорсткі бої під Бахмутом
Маляр заявила, що темпи просування українських військових під Бахмутом знизилися / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр, Міноборони

Збройні сили України успішно відбивають усі ворожі атаки під Бахмутом попри те, що темпи просування українських військових на цьому напрямку дещо знизилися. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів. Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати", - розповіла Маляр.

За її словами, у самому Бахмуті росіяни перетворюють будівлі на попіл, там залишається лише фундамент, який неможливо обороняти. При цьому українські захисники утримують у місті рубежі району "Літак", що знаходиться у західній частині населеного пункту.

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"У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижено. Водночас ворогові не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають усі атаки ворога на цьому напрямку", - зазначила заступниця глави Міноборони.

Маляр наголосила, що оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує:

  • ворога нищать;
  • наступальний ворожий потенціал знижують;
  • час для інших запланованих дій виграють.

Битва за Бахмут

Нещодавно українські воїни провели наступальні дії в західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2 тисячі метрів, а її глибина – 700 метрів. Згідно з попередніми даними, у ворога щонайменше 50 загиблих з особового складу, а також до 100 поранених.

За даними американського Інституту вивчення війни, Україна перехопила тактичну ініціативу в боях в районі Бахмута Донецької області. В ході контратак ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів на цьому напрямку. Аналітики зазначають, що обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, армія країни-агресорки Росії зазнає величезних втрат на Бахмутському напрямку. Окупанти втрачають під Бахмутом по батальйону на день. За його словами, такі цифри щоденних втрат серед російських загарбників на цьому напрямку продовжують фіксуватися і далі.

Дивіться відео про те, як в інтерв'ю Главреду полковник запасу Роман Світан розповів про перспективи оточення військ РФ у Бахмуті:

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