Пропагандисти вагнерівців "злили" локацію бази РФ на Луганщині

База РФ опиняється в межах досяжності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів, які Україні обіцяла поставити Великобританія.

САУ Гвоздика, захоплена РФ на Луганщині / svoboda.org

Фотографія захопленої окупантами української САУ "Гвоздика" на одному з пропагандистських ресурсів РФ допомогла знайти місце розташування ворожої ремонтної бази в Луганської області.

Зокрема, журналісти "Радіо Свобода" вивчили пост в телегам-каналі РФ "Уголок Ситха". Там була фотографія захопленої української техніки і підпис: "Свіжий трофей. Українська САУ 2С1 "Гвоздика" була захоплена союзними силами. Лютий 2023".

Згідно з першоджерелом, вдалося знайти геолокацію знімка, яку зробив один з окупантів. Відзначається, що кілька інших знімків в профілі окупанта, включаючи фото трофейної "Гвоздики" зроблені на території покинутої шахти "Луганська", розташованої на південний схід від Луганська.

відео дня

При цьому на інших фотографіях в його профілі видно цехи, заповнені російською військовою технікою, а також процес її ремонту.

Автори матеріалу уточнили, що фото захопленої української "Гвоздики" було зроблено в південній частині території шахти.

Додамо, що від селища Ювілейне до лінії фронту – близько 90 кілометрів. Це занадто далеко для HIMARS, але "Луганська" опиняється в межах дальності снарядів GLSDB з дальністю до 150 кілометрів, які Україні обіцяла поставити Великобританія.

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ на Луганщині можуть піти в наступ у будь-який день після 15 лютого. Окупанти продовжують посилюватися на даному напрямку. Ворог незабаром завершує навчання мобілізованих, росіянам знадобиться 10 днів, щоб відправити нові резерви на фронт для наступальної операції.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перехопили ініціативу в Луганській області і почали там черговий великий наступ. Уздовж лінії Сватове-Кремінна темпи атак росіян збільшилися. За даними аналітиків, росіяни атакують оборонні рубежі ЗСУ і незначно просунулися вздовж адміністративного кордону Луганської та Харківської областей.

Читайте більше: