ЗСУ пішли вперед на Луганщині: окупанти відступають біля Сватового – ISW

Підрозділи російських окупантів перебувають у небезпечному становищі, пишуть аналітики ISW.

ЗСУ ведуть бої в районі Сватового та Кремінної / колаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

В районі Сватового та Кремінної Луганської області підрозділи Збройних сил України продовжують вести наступальні дії.

При цьому українські захисники відбили наступ російських окупантів у районі Новоселівського (за 15 км на північний захід від Сватового). Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Підкреслюється, що водночас 20 січня російські та українські війська продовжували наступальні операції в районі Сватового.

Військові аналітики також звернули увагу на те, що ЗСУ продовжують контрнаступальні операції в районі сусідньої Куземівки (15 км на північний захід від Сватового).

У звіті вказується, що підрозділи російських окупантів знаходяться в небезпечному становищі, оскільки у них немає інших населених пунктів, до яких можна було б відступити.

Також уточнюється, що російські та українські сили також продовжували наступальні операції в районі Кремінної.

У ISW додали, що ЗСУ продовжують спроби вийти до Кремінної з півдня, бої навколо населеного пункту посилюються.

/ understandingwar.org

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

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