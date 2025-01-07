Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Одесі погорів на хабарі командир військової частини: за що він вимагав 30% з бойових

Анна Ярославська
7 січня 2025, 12:34
391
Тим, хто відмовлявся платити, чиновник погрожував переведенням у зону бойових дій.
Хабар, Одеська область
Військовий вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат / Колаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

  • Командир військової частини погорів на хабарі
  • Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці

В Одесі командир однієї з військових частин погорів на хабарництві. Впродовж семи місяців він збирав із військовослужбовців побори.

Як повідомляє поліція Одеської області, правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини. Гроші нібито мали піти на ремонт техніки.

відео дня

"Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення до інших підрозділів, зони бойових дій", - ідеться в повідомленні.

Таким чином з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень.

Командир попався на
Командир попався на "гарячому" / od.npu.gov.ua

Затримали його на "гарячому" - під час отримання "данини" за грудень у розмірі 41 тисячі гривень.

Військовому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Підозрюваного заарештували
Хабарника заарештували / od.npu.gov.ua

Як повідомляв Главред, правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. За даними розслідування, за 16 тисяч доларів командир взводу обіцяв "допомогти" отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов'язаним чоловікам.

Раніше на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

взятки Одеська область корупція новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Візит автора "мирного плану" Трамп до Києва: у МЗС зробили заяву

Візит автора "мирного плану" Трамп до Києва: у МЗС зробили заяву

13:49Політика
Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

13:21Війна
Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

13:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Діє безвідмовно: як заснути за одну хвилину - простий метод військових НАТО

Діє безвідмовно: як заснути за одну хвилину - простий метод військових НАТО

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

Де краще залишати машину у гаражі чи на вулиці: неочікувана відповідь фахівців

Де краще залишати машину у гаражі чи на вулиці: неочікувана відповідь фахівців

Карта Deep State онлайн за 7 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Цифри вражають: скільки електроенергії споживає холодильник

Цифри вражають: скільки електроенергії споживає холодильник

Останні новини

13:49

Візит автора "мирного плану" Трамп до Києва: у МЗС зробили заяву

13:44

Міністерство оборони — від кризи до ефективності: погляд бізнесуПогляд

13:21

Не могли повірити навіть в США: F-16 знищив 6 ракет РФ за один виліт

13:10

Китайський "підгін" для "Шахедів": чому він не допоможе режиму Путіна у війні

13:00

Торг між Трампом і Путіним: як Україні не стати розмінною монетоюПогляд

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
12:51

Це фінал: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися

12:34

В Одесі погорів на хабарі командир військової частини: за що він вимагав 30% з бойових

12:28

Лайфхаки, як прибрати шерсть з одягу: які з них діють, а які - дурниця

12:17

Путіністка Анастасія Волочкова прийняла рішення покинути РФ - причина

Реклама
12:17

Путін може погодитися на вступ України в НАТО: у ЗМІ назвали умови

11:57

Привітання з Різдвом - щирі слова та душевні картинки

11:50

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

11:24

"Аномальна" погода: синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року

11:22

За Курахове точаться важкі бої: ворог веде штурмові дії в міській забудові

10:59

Китайський гороскоп на завтра 8 січня: Мавпам - суперечки та крики, Коням - похмурий день

10:48

Бив чужу дружину: Івана Урганта несподівано звинуватили в рукоприкладстві

10:43

Коли закінчиться війна: боєць ЗСУ зробив прогноз

10:25

Ціна зросте на 50-70%: очікується значне подорожчання популярного продукту

09:52

Завжди прикриють вашу спину: 4 найвірніші знаки зодіаку

09:52

Україна послала сигнал Трампу: ЗМІ розкрили деталі атаки у Курській області

Реклама
09:45

"Знову який-небудь хайп": у Мережі обговорили заручини Лесі Нікітюк

09:33

Потеплішає до +9: якою буде погода в Києві 7 січня

09:07

Понад 50 загиблих: у Тибеті стався потужний землетрус - деталі

09:00

Кремль шукає заміну західним запчастинам: Храпчинський - про нові антени на "шахедах" з РФ

08:39

Карта Deep State онлайн за 7 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:21

"Почуваються добре": Василь Вірастюк став батьком уп'яте

08:21

ЗСУ прориваються в Курській області: аналітики проаналізували наступ України

08:10

Чому заяву Зеленського про Лукашенка активно обговорюють у БілорусіПогляд

07:56

Армія РФ окупувала три села на Харківщині та на Донбасі - Deep State

07:01

Спецпредставник Трампа щодо України відклав свій візит до Києва - Reuters

07:01

Як якісно почистити хутро від плям: складові  засобу легко знайдуться на кухні

06:20

Місячний календар на січень 2025 року: у які дні краще планувати важливі справи

06:10

Мазутна наддержава: росіяни знову зганьбилисяПогляд

06:00

"Дуже великий тягар": чому Софія Ротару ховається від громадськості - деталі

05:30

Як легко та швидко почистити варені яйця: кухар поділився цікавим лайфхаком

04:50

Яке сьогодні свято 7 січня 2025 року: як уникнути проблем із здоров'ям та грошима

04:23

Краще будь-якого клінінгу: як почистити диван содою, лайфхак підірвав Мережу

03:56

Гороскоп на завтра 8 січня: Ракам - незабутній день, Дівам - фінансовий успіх

03:35

Який місяць колись називався "просенець": мало хто знає правильну відповідьВідео

03:03

РФ масово перекидає найбоєздатніші війська з України: в чому причина

Реклама
02:41

Загадка для геніїв: потрібно вирішити хитре математичне рівняння

02:03

Зазіхання Трампа на Гренландію: Данія змінила королівський герб

02:00

Узяв в батьків найкраще: який зараз вигляд має син Джонні Деппа і Ванесси Параді

01:30

Якщо вдома немає порошку: якими підручними засобами можна випрати речі

00:57

Перевірте уважність: знайдіть відмінності в картинках із носорогами за 11 сек

00:32

Максим Галкін переспівав Степана Гігу і зізнався, хто вчить його українськоїВідео

00:11

У Франції підтверджують дезертирство українських військових на навчаннях - ЗМІ

06 січня, понеділок
23:54

Як утеплити дерев’яні вікна: чим закрити щілини, щоб вдома стало тепло

23:50

Чи можна залишати собі речі померлих родичів: як не накликати на себе біду

23:48

Рахунок йде на десятки тисяч: Генштаб назвав втрати РФ від початку Курської операції

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти