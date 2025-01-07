В Одесі погорів на хабарі командир військової частини: за що він вимагав 30% з бойових

Тим, хто відмовлявся платити, чиновник погрожував переведенням у зону бойових дій.

https://glavred.net/ukraine/v-odesse-pogorel-na-vzyatke-komandir-voinskoy-chasti-za-chto-on-treboval-30-iz-boevyh-10628285.html Посилання скопійоване

Військовий вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат / Колаж: Главред, фото: od.npu.gov.ua

Коротко:

Командир військової частини погорів на хабарі

Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці

В Одесі командир однієї з військових частин погорів на хабарництві. Впродовж семи місяців він збирав із військовослужбовців побори.

Як повідомляє поліція Одеської області, правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини. Гроші нібито мали піти на ремонт техніки.

відео дня

"Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення до інших підрозділів, зони бойових дій", - ідеться в повідомленні.

Таким чином з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень.

Командир попався на "гарячому" / od.npu.gov.ua

Затримали його на "гарячому" - під час отримання "данини" за грудень у розмірі 41 тисячі гривень.

Військовому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Хабарника заарештували / od.npu.gov.ua

Як повідомляв Главред, правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. За даними розслідування, за 16 тисяч доларів командир взводу обіцяв "допомогти" отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов'язаним чоловікам.

Раніше на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред