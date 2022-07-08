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Морг завалений тілами окупантів: нові деталі удару ЗСУ по позиціях РФ у Мелітополі

8 липня 2022, 18:53

ЗСУ ракетним ударом знищили військову базу РФ на аеродромі в Мелітополі.

Вибухи в Мелітополі прогриміли під ранок 3 липня
Вибухи в Мелітополі прогриміли під ранок 3 липня / Фото РІА Мелітополь

Стали відомі нові подробиці удару Збройних сил України по позиціях російських окупаційних військ в аеропорту Мелітополя Запорізької області.

У Мелітополі городяни не можуть тиждень поховати своїх родичів. Це пояснюється тим, що в міський морг звозять трупи знищених окупантів, пише місцеве видання РИА Мелітополь.

Як розповідають родичі померлих мелітопольців, трупи в морзі лежать навіть у коридорі.

Що відомо про удар по базі РФ в Мелітополі

Після того, як ЗСУ ракетним ударом знищили військову базу РФ на аеродромі в Мелітополі, окупанти стали звозити трупи військових в морг. Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати з окупантами.

Видання пише, що тепер в місті виникла ситуація, коли і мирним жителям нікому виписати довідку про судово-медичну експертизу, а без неї неможливо поховати людину без проблем. Родичам кажуть, що поховати вони можуть, але потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт не насильницької смерті.

Окупанти вже рекомендують сімейним лікарям виписувати довідки про факт смерті замість судмедекспертів, так як морг переповнений.

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Нагадаємо, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. За словами Федорова, очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

Також, за його словами, вчора завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!"- сказав Федоров.

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