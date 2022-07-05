200 окупантів злетіли в повітря: деталі вогняного удару ЗСУ по базі РФ у Мелітополі

Вибухи в Мелітополі прогриміли під ранок 3 липня / Фото РІА Мелітополь

Стали відомі подробиці удару бійцями Збройних сил України по базі противника в окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч на 3 липня.

Як заявив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, в результаті не менше 200 російських окупантів було знищено і майже 300 отримали поранення.

"Більш, ніж 200 рашистів було повністю знищено - це не за офіційною, але за досить достовірною інформацією. Там майже 300 рашистів було поранено, повністю був перекритий рашистський госпіталь, який вони розгорнули на частині наших медичних установ", - сказав мер Мелітополя.

Деталі удару по окупантам у Мелітополі

"З 2 по 3 число вночі була знищена 1 з військових баз, яка знаходилася на території міста Мелітополя. Я впевнений, що надовго її вивели з ладу і рашисти не зможуть відновити її роботу повноцінно ще довго. Слід зазначити, що під час знищення цієї бази були знищені склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, казарми з рашистами, а також багато суміжних будівель", - сказав Федоров.

Також він нагадав, що неподалік від Мелітополя був підірваний залізничний міст, по якому російські загарбники перевозили зброю і військову техніку на фронт. "За версією рашистів, звичайно, міст сам впав і ніякого протистояння немає, але, звичайно ж, це та робота, яка проводиться силами опору для того, щоб повністю обмежити поставки важкого озброєння, поставки боєприпасів до лінії бойових дій в Запорізькій і Донецькій області", - розповів Федоров.

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Нагадаємо, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що минулої ночі ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. За словами Федорова, очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

Також, за його словами, вчора завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

"Зараз окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!"- сказав Федоров.

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