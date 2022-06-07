Бій тривав 14 годин: Львівські десантники епічно розгромили елітний російський полк

Львівські десантники розгромили російський елітний полк / Reuters, Скріншот

На сході України ЗСУ розгромили елітний російський полк, особовий склад якого намагався "перерізати" стратегічно важливу трасу. Запеклий бій тривав близько 14 годин. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Близький стрілецький бій тривав у лісосмузі. Львівські десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили рашистам розвинути наступ і підпалили ворожу бойову машину десанту гранатометом NLAW.

Окупанти в паніці тікали з поля бою та лишали тіла своїх загиблих.

"Це був важкий бій, в якому наші бійці проявили свою мужність і відданість. Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив", - написав Максим Козицький.

Згодом львівські десантники накрили артилерією позиції окупантів та знищили їхню техніку. Загалом було ліквідовано близько 50 одиниць особового складу "елітного" полку РФ.

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Нагадаємо, раніше українські бійці точним ударом знищили на Чернігівщині окупантську самохідну гаубицю 2С3"Акація". Після вдалої атаки ЗСУ на місці гаубиці залишилася лише купа обгорілого металобрухту. Саме з цієї гаубиці, кажуть українські бійці, російські окупанти обстрілювали Чернігів.

До того військовослужбовці українських Сил спеціальних операцій захопили кілька російських бронетранспортерів і гаубицю МСТА-Б з усім боєкомплектом.

"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гаубицю МСТА-Б і кілька БТР. ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями", - написало командування ССО в Facebook.

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