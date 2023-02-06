"Кремль йде ва-банк": Подоляк заявив про початок вирішального етапу війни в Україні

За словами Подоляка, Україна та її союзники, розуміють, що ЗСУ потребують більше певних видів озброєння. Йдеться про снаряди, ракети тощо.

Подоляк заявив про початок вирішального етапу війни в Україні / Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що на фронті розпочався ключовий етап бойових дій. Він підкреслив, що наразі йде боротьба за першість. Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону.

"Саме сьогодні відбувається ключовий етап, коли йде боротьба за ініціативу, хто буде володіти цією ініціативою. Зрозуміло, що Росія йде в ва-банк", - підкреслив радник глави ОП.

Він зауважив, що саме з цієї причини країна-агресорка Росія проводить мобілізацію та просить додаткові ресурси у Білорусі, Ірану, Еритреї чи Північної Кореї.

За словами Подоляка, Україна та її союзники, розуміють, що ЗСУ потребують більше певних видів озброєння. Йдеться про снаряди, ракети тощо.

При цьому радник не вважає, що найближчі місяці на фронті будуть переломними.

"Дуже дивно вважати, що ці два місяці будуть переломними. Кожен етап – переломний", - додав він.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти накопичують сили для того, щоб піти в новий масований наступ. "Окупанти накопичили остаточні сили для фінальної, як вони вважають, битви. Бо потім воно ще буде продовжуватися, але вони вже будуть фатально розуміти, що все закінчиться на кордонах 1991 року", - упевнений він.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, на річницю повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники хочуть відзвітувати перед своїм населенням про якісь здобутки на війні, а тому готуються до максимальної ескалації.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російська армія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ з метою захопити весь Донбас. Окупанти це хочуть зробити, поки Україна ще не отримала потужні танки від західних партнерів.

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