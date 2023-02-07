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"Перемога не лежить у нашій кишені": Данілов розповів про плани РФ до річниці вторгнення

7 лютого 2023, 16:01
Росія - країна, яка живе якимись датами. Зараз вони готуються до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Олексій Данилов
Україна також готується до можливого наступу окупантів, сказав Олексій Данілов / УНІАН

До річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти намагатимуться провести наступ на якомусь із напрямків. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Radio NV.

За його словами, Росія - країна, яка живе якимись датами.

"Вони готуються (...) 24 лютого. Підходить річниця цих подій, які у них відбулися. Звітувати особливо нема про що, тому що крім того що терористи захопили Запорізьку атомну станцію, є територія, яка поки знаходиться під окупацією (але ми обов'язково її звільнимо), немає жодних таких звітів, які вони свого часу собі намалювали. Взяття Києва, зміна режиму... Ви пам'ятаєте? Там був величезний список якихось забаганок, які вони самі собі придумали. Вони, звичайно, під цю дату будуть намагатися де-небудь мати можливість, скажімо так, атакувати", - сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що Україна також готується до можливого наступу окупантів.

"Ми готуємося до будь-якого розвитку подій. Розуміємо, що відбувається у ворога, його стан. Я б сьогодні не сказав, що ми можемо абсолютно розслабитися, і перемога вже в нашій кишені. Нам належить ще дуже багато працювати, працювати, працювати для того, щоб ми звільнили всю нашу рідну землю від цих терористів, які на неї увірвалися, починаючи з 2014 року", - резюмував глава РНБО.

Як повідомляв Главред, раніше Данілов говорив, що російські окупанти не можуть досягти успіху на фронті й вже "благають про переговори". За його словами, Україна не йтиме на поступки РФ у цьому питанні, якщо Кремль не виконає вимоги президента Володимира Зеленського. Данілов також назвав 4 головні вимоги, виконання яких є необхідним для початку переговорів з РФ.

Нагадаємо, Росія планує розпочати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Про це пише британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

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РНБО війна в Україні новини України Олексій Данілов війна Росії та України
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