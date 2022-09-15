Абсолютна більшість українців не хочуть віддати території заради припинення війни – опитування

Україна висловилися щодо вийни з РФ / УНІАН

Переважна більшість українців не готові йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ.

Про це свідчать результати телефонного соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи з'ясували, що для 87% респондентів ніякі територіальні поступки не припустимі (цей показник виріс на 3 процентних пункти в порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеному в липні).

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У той же час цьому лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася в порівнянні з липнем на 2 процентних пункти).

/ kiis.com.ua

Зазначимо, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу країни, де зараз тривають інтенсивні бої, 85% проти поступок (готові на поступки – тільки 10%), а серед жителів півдня – 83% проти поступок (готові – тільки 10%).

/ kiis.com.ua

"Доцільно звернути увагу, що в період з травня по липень на сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник виріс ще до 85%. Зараз фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів", - додали в КМІС.

Соцопитування проводилося протягом 7-13 вересня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Загалом було опитано 2000 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року - АР Крим, м.Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

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