"Рейтинг такий чесний, як референдум в Криму": в РФ висміяли"намальовану" популярність Путіна

У РФ висміяли" намальовану " Популярність Путіна / https://ua.depositphotos.com/

В країні-агресорі, Росії, якийсь Фонд громадської думки опублікував результати останнього опитування про ставлення росіян до особистості і роботі тамтешнього диктатора Путіна.

Згідно з висновками, більше 77% росіян довіряють тирану, який увергнув їх держава в статус ізгоя і за нову "залізну завісу". І тільки нібито 10% респондентів вважають такі результати путінської політики негативними.

Такі результати відверто розсмішили росіян, які відразу ж назвали цей рейтинг фейковим. Та невелика кількість жителів РФ, яким пропагандистські ЗМІ не встигли "промити" мізки, давно звикли до того, що путінському диктатору штучно підвищують "довіру серед громадян". Навіть не обмежуючись одними тільки махінаціями при підрахунках голосів на виборах.

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Нагадаємо, раніше опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field, показало - 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ.

Майже дві третини опитаних чоловіків (62%) заявили, що готові особисто взяти участь у цій війні, якщо їм випаде така можливість. Але ось бажаючих допомогти окупантам матеріально виявилося небагато - 67% взагалі не готові жертвувати власні кошти на підтримку бойових дій, а 12% згодні витрачати на це не більше тисячі рублів на місяць.

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