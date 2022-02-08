Більше ніякого пекла: змінити прописку тепер можна в Дії

Місце реєстрації тепер можна змінити в Дії / УНІАН

У додатку та на порталі Дія починаючи з 8 лютого можна змінити місце реєстрації. З минулого року ця послуга працювала в якості експериментального проекту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття Diia Summit 2022 року.

"Сьогодні йде в минуле зміна місця реєстрації, або зміна прописки, як кажуть в народі, або пекло. Як кажуть ті, хто хоча б раз у житті міняв прописку. Відсьогодні ніяких обліків, ніяких кабінетів, паспортних столів, військкоматів і черг. Тепер змінити місце проживання онлайн можна буде в кілька кліків", - зазначив він.

Президент також зазначив, що про довідку, яку потрібно було носити разом з ID-карткою, тепер також можна забути.

читайте такожПерепис населення в Дії, опитування та смартфони для пенсіонерів: Зеленський виступив на Diia SummitЯк розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі, тепер кожен українець без будь-яких папірців і черг просто може вказати адресу, за якою планує проживати, на порталі або в додатку Дія і отримати підтвердження від власника житла.

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Варто відзначити, що 4 лютого в додатку Дія запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров написав на своїй сторінці в Facebook.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський пообіцяв українцям у віці старше 60 років, які зробили щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19, зможуть отримати від держави безкоштовний сучасний смартфон з пільговим тарифом.

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