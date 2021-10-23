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Понад 8 гривень, але менш як 20: у КМДА уточнили, на скільки подорожчає проїзд у метро в столиці

23 жовтня 2021, 08:07
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Собівартість проїзду пасажира в підземці, електричному та автомобільному транспорті зараз становить понад 20 грн, у міській електричці - понад 71 грн.

Метро
Найближчим часом вартість проїзду в метро та іншому громадському транспорті підвищать / ua.depositphotos.com

На початку 2022 року вартість проїзду в громадському комунальному транспорті зросте, але проїзд не коштуватиме 20 гривень, як про це раніше писали ЗМІ. Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив в інтерв'ю Громадському радіо, що влада шукатиме компроміси.

За його словами, перевізники вже подали документи, тепер ними повинні зайнятися економісти. Це необхідно для того, щоби зрозуміти, на скільки і коли підвищувати тарифи на перевезення в громадському транспорті.

Поворозник зазначив, що собівартість проїзду пасажира в метро, електричному та автомобільному транспорті зараз становить понад 20 гривень, у міській електричці - понад 71 гривню.

"Зараз повинні скласти все разом: і можливості бюджету, і можливості платити за перевезення. Після громадського обговорення повинні перейти до визначення тарифу", - заявив чиновник.

Він також нагадав про підвищення вартості проїзду в Києві в липні 2018 року.

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"Електроенергія, яку враховують при розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року коштувала 1,9 гривні, а зараз - 3 гривні 60 копійок. Тому треба всі ці складові врахувати і вийти з пропозицією щодо підвищення цін. Однозначно, це не буде 20 гривень, але будемо шукати компроміси - між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету і здатністю пасажирів платити, щоби підприємства вивести з кризи", - підкреслив заступник голови КМДА.

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Як повідомляв Главред, проїзд у маршрутках Києва і передмістя продовжує дорожчати. Так, з 1 жовтня на маршруті автобуса №316 сполученням Бориспіль - станція метро Лівобережна проїзд коштує 44 гривні.

20 жовтня стало відомо, що в Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, необхідність піти на такий "непопулярний крок" - це намір зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників.

9 червня Кабінет міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

viber
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