Вартість проїзду в Києві злетить до 20 гривень - ЗМІ

Ціни на проїзд у метро / УНІАН

У Києві повідомили, що найближчим часом підвищать вартість проїзду у метро та іншому громадському транспорті.

Як повідомляють Новини. LIVE, представники виконавчої влади столиці пропонують підвищити ціни на громадський транспорт з 8 гривень відразу на 16 - 20 гривень, зазначає видання з посиланням на джерело в КМДА.

У той же час радники мера Києва вважають таке різке подорожчання відразу вдвічі і навіть вище - нерозумним, а найбільш прийнятним тарифом вказують вартість поїздки в розмірі 12 гривень.

Крім того, підвищення ціни в умовах кризи можуть розтягнути за часом, і піднімати тарифи поступово - раз на кілька місяців.

У транспортній комісії Київради зізнаються, що не готові підтримати рішення про подорожчання, озвучене раніше сьогодні заступником голови КМДА Миколою Поворозником, поки не побачать всі розрахунки.

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Так, чиновник аргументував необхідність підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті столиці наміром "зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників", щоб не загнати їх "у боргові ями", що згодом паралізує роботу транспортних підприємств.

У комісії ж звернули увагу, що в усіх країнах світу громадський транспорт є дотаційним.

"Це соціальна послуга. На ньому не заробляють", - кажуть у комісії.

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Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що в Києві подорожчає проїзд в метро і наземному громадському транспорті. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, необхідність піти на такий "непопулярний крок", це наміром зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників.