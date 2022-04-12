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РФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки

12 квітня 2022, 09:47

Чергові спроби окупантів прорватися на Донбасі закінчилися для них повним фіаско.

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РФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки / УНІАН

Окупанти намагаються прорватися на Донбасі, але ЗСУ успішно відбивають наступ ворога.

Наші захисники за минулу добу відбили 6 атак на Донбасі, повідомили у сухопутних військах Збройних сил України.

"На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять одиниць броньованої, двадцять шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника", - йдеться в повідомленні.

Також угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти і чотири безпілотних літальних апарати.

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Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що силова операція зі звільнення ЗСУ Кримського півострова, а також Донецької та Луганської областей зараз неможливо. Наступ на цих напрямках призвів би до дуже великих втрат у лавах українських військ.

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